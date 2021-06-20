İzmirli Sporculardan Bir Kupa Daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli Sporculardan Bir Kupa Daha

İzmirli Sporculardan Bir Kupa Daha
Habermetre - Haberler | Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Ankara'da oynanan finallerin son maçında Pendik Belediyesi'ni 2-0 yenerek Türkiye Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Ankara'da oynanan finallerin son maçında Pendik Belediyesi'ni 2-0 yenerek Türkiye Süper Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı. Sezonu kupayla kapatan ampute futbolcuları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutladı. Ankara'da 5 Haziran'da başlayıp bugün sona eren Süper Lig'i Pendik Belediyespor ile birlikte 27 puanla bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, statü gereği rakibiyle üçüncülük karşılaşması oynadı. Altındağ Stadı'ndaki maçın 3'üncü dakikasında Yusuf, 47'inci dakikasında Yahya'nın kırmızı kart görmesinin ardından maçı iki eksikle tamamlayan İzmir temsilcisi yine de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Rauf ve Yahya'nın golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı bu sonuçla ligi 3'üncü sırada bitirerek kupayı alan taraf oldu. Başkan Soyer'den tebrik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Ampute Futbol Takımı'nı tebrik ederek, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un son iki yılda sporun hemen her branşında ivme kazanıp kupa ve madalyaları arka arkaya kazanmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'dan dikkat çeken 3 Temmuz sözleri
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Merve Dizdar Tuğba Coşkun
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Gareth Bale Mert Müldür Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmirli Sporculardan Bir Kupa Daha - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.06.2021 12:13:47. #1.13#

title