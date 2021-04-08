İzmirli spor yazarlarına Medicana ayrıcalığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli spor yazarlarına Medicana ayrıcalığı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmirli spor yazarlarına Medicana ayrıcalığı

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi ile Medicana International İzmir Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi ile Medicana International İzmir Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle şube üyeleri ve üyelerin yakınları, hastanedeki tüm sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak. İş birliği protokolü, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal ve TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş arasında imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının büyük özveriyle çalıştığını, bu süreçte gazetecilerin de görevlerine devam ettiğini belirtti.

Okumuş, "Spor gazetecileri olarak bu süreçte seyircisiz oynanan müsabakaların heyecanını sporseverlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle üyelerimize ve yakınlarına sağlanan avantaj dolayısıyla Medicana International İzmir Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.Ulvi Ünal ise sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, bu nedenle İzmir'deki spor kulüpleriyle sağlık sponsorluğu anlaşmaları yaparak destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "İzmir, spor alanında Türkiye'deki öncü kentlerden birisi. Bu başarıda önemli bir paya sahip olan TSYD İzmir Şubesi ile iş birliği protokolü imzalamak bizler için mutluluk verici. Sağlık hizmeti özellikle günümüzde çok daha büyük bir önem kazandı. Zengin akademik kadromuz ve teknolojik alt yapımızla tüm İzmirliler gibi TSYD İzmir Şubesi üyelerine ve yakınlarına ayrıcalıklı bir sağlık hizmeti sunacağız" diye konuştu.


İzmirli spor yazarlarına Medicana ayrıcalığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Dilan Çıtak Ajda Pekkan Bahar Candan Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmirli spor yazarlarına Medicana ayrıcalığı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:01:41. #1.16#
title