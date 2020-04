İzmirli servisçilerden belediye kararına tepki İZMİR Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda kapasite yarı yarıya düşürülünce, araç sıkıntısı olmaması amacıyla bazı ticari araçlara geçici süreyle 'S' plaka yetkisi verdi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda kapasite yarı yarıya düşürülünce, araç sıkıntısı olmaması amacıyla bazı ticari araçlara geçici süreyle 'S' plaka yetkisi verdi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, kararı iyi niyetli bulduğunu ancak 'S' plakalı esnafın yüzde 80'ninin evde oturduğunu, herhangi bir araç sıkıntısının olmadığını belirterek, kararın iptalini istedi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarında, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesi yüzde 50'ye düşürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, bu nedenle servis taşımacılığında oluşabilecek araç sıkıntısının önüne geçmek için bazı ticari araçlara geçici süreyle 'S' plakalı araçların yetkisini verdi. Belediyeden güzergah izin belgesi alan tüm otobüs ve minibüslerin hizmet verebilmesini kararlaştırdı. Bu karara 'S' plakalı servis taşımacılığı yapan esnaf, tepki gösterdi. Okulların kapalı olması, birçok fabrikanın az kapasiteyle çalışması nedeniyle mevcut servisçilerin evde oturduğunu, karar ile işlerin daha da olumsuz etkileneceğini öne sürdüler

ESNAF TOPLANIP AÇIKLAMA YAPTI'S' plakalı araç sahipleri, Buca Çamlıkule Pazaryeri'nde toplanarak, alkış ve korna çalarak tepkilerini gösterdi. Servisçiler, kararın kaldırılmasını istedi. Sosyal mesafeye dikkat eden grup adına açıklama yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, "Biz S plakamızla hem öğrenci hem personel taşıyoruz. Malum ülkemiz koronavirüsle mücadele ediyor. Bundan olumsuz etkilenen sektörlerin içinde bizde varız. Okullar tatil edilince, birçok esnafımız işinden oldu. Bir oran vermem gerekirse, servisçi esnafımızın yüzde 20'si çalışıyor. Bu nedenle zor bir dönemden geçiyoruz. Karara gelecek olursak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı güzergah belgeli araçların, 'S' plaka şartı aranmaksızın servis yapabilmesi için karar aldı. Bu mantıklı bir karar değil. Çünkü servisçi esnafımızın çoğu boşta. Plaka şartı aranmaksızın bu araçları da koyduğunuzda işlerimiz oldukça olumsuz etkilenecek. Bunun yanında bizim araçlarımız zaten yeterli, herhangi bir araç ihtiyacı da yok. Biz bu karardan bir an önce dönülmesini istiyoruz" dedi.'ALINAN KARAR BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI'İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da "Koronavirüs dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Biz her zaman, her olayda sorunun parçası değil, çözümün parçası olmak için çalışan topluluğuz. Ancak alınan karar bizi çok şaşırttı. Bir diğer şaşırtıcı olay ise, karar çıktıktan sonra haberimizin olması. İzmir'de servisçi esnafının yasal açıdan tek temsilcisi olmamıza rağmen kararı imzadan çıktıktan sonra öğrendik. Bu da bizleri üzdü. Okullar şu anda kapalı. 2 bini aşkın servis aracı kapalı durumda. Kapıların önünde yatmakta. Şoförler çalışmıyor. Personel taşımacılığında da fabrikaların da kapasite ve çalışma oranlarını düşürdüler. Birçok fabrika ya kapandı ya da yarı kapasite çalışıyor. Boşa çıkan araçlar oldu. Boşa çıkan araçlara iş alanı çıkar diye düşünmüştük. Bizim yıllardır mücadele ettiğimiz korsan araçların bu kararla önü açıldı. Bunu anlamak mümkün değil. Bu kararlar alınacaksa, merci UKOME'dir. Daha çok şaşırtan olay ise hukuki dayanağı olmadan böyle bir kararın çıkması. Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesi'ne durumu ilettik. Konunun kısa süre içinde sonuçlanacağına eminiz. Esnafın hak ve menfaatlerinin korunacağını inanıyoruz. Bu kararın kaldırılmasını istiyoruz. Mevcut servis araçlarımız yeterlidir. Yanlış hesabın da sonuçlanacağını düşünüyoruz" dedi. Bu kararın korsan servisçilere davetiye çıkaracağını vurgulayan Bostancı, mevcut araçların yeterli olduğunu kaydetti.10 yıldır servisçilik yapan 2 çocuk babası Ertaş Karabulut (38), "İki çocuğum var. Aileme bir şekilde bakarım. Yükümlü olduğum yanımda çalışan 5 şoför arkadaşım var. Okullar kapandığında beri 6 aracım evin önünde yatıyor. Biz ne yapacağız bilmiyorum. S plakalı araçlar boşta duruyor. D2 belgeli, turizm araçları veya ABC plakalı araçlar servis yapıyor. Benim istediğim bu karardan vazgeçilmesi" dedi.11 yıldır servis hizmeti verdiğini söyleyen 2 çocuk babası Ümit Çallı (36) da "20 günden beri araçlarımız boşta. Giderlerimiz var. Bu zor zamanları atlatmaya çalışıyoruz. Bu kararın kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu..KARAR METNİ ŞÖYLEÖte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca çok acil notuyla 30 Mart tarihli gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İBB servis araçları yönergesi kapsamında faaliyet gösteren servis araçlarının Covid19'la mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin yayımlanan ve de kayıtlı 23.3.2020 tarihli E.5822 sayılı yazıda yer alan toplu taşıma araçları ruhsatında belirtilen, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'i oranında yolcu kabul edecekler ibaresi nedeniyle taşınan yolcuların mağdur olmaması için taşımacılık yaptıkları hatları aksatmadan 'güzergah izin belgeli araçlarla birlikte, işyeri ya da işyeri ile sözleşme yapan şirketle yapılan sözleşmenin ibraz edilmesi durumunda otobüs cinsi ticari araçlarla da 1.5.2020 tarihine kadar personel servis hizmeti yapılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim"

Kaynak: DHA