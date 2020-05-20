İzmirli servisçiler, "Kovid-19" desteği bekliyor İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel yönetimlerden ve yetkililerden destek beklediklerini bildirdi.

İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel yönetimlerden ve yetkililerden destek beklediklerini bildirdi.

Hasan Basri Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle okulların kapatılmasının üyelerini sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Personel servis araçlarına da yüzde 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Bostancı, "Okullar kapalı olduğu müddetçe okul servisleri çalışamayacak. Servis ücretleri nedeniyle velilerle ciddi sorunlar yaşıyoruz. Camiamız zor durumdadır. Ülke ve kent yöneticilerinden acil destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA