İzmirli sanatçı Göker'den ilk single...

İzmirli sanatçı Göker, söz ve bestesi kendisine ait olan 'Ferahtayım' adlı ilk 'single'ı ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Dijital platformlarda bugünden itibaren yer almaya başlayan 'Ferahtayım' adlı şarkının aranje ve düzenlemesinde ise Okan Barut imzası bulunuyor. Single ile aynı gün yayınlanan video klip ise günümüz kliplerinden farklı bir kurgu ile dikkat çekiyor.

Göker Ersivri kimdir?

Göker, 1983 yılında İzmir'de doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Göker, bir çok tiyatroda başrol oyuncusu olarak yer almasının yanı sıra bir dönem TV dizileri ve sinema filmlerinde de seyirci ile buluştu. Göker, aynı zamanda seslendirme ve dublaj sanatçısıdır.

Kaynak: Bültenler