İzmirli profesör 42 yıla 700 kemik iliği nakli sığdırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmirli profesör 42 yıla 700 kemik iliği nakli sığdırdı - Haber
Ege Üniversitesi, Güncel

İzmirli profesör 42 yıla 700 kemik iliği nakli sığdırdı

Şimdiye kadar lösemi hastası 700 çocuğa kemik iliği nakli yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Kansoy, mesleğini 42 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

13.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:17
İzmirli profesör 42 yıla 700 kemik iliği nakli sığdırdı

Şimdiye kadar lösemi hastası 700 çocuğa kemik iliği nakli yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Kansoy, mesleğini 42 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

İzmir'de dünyaya gelen 65 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Prof. Dr. Kansoy, ailesinin de isteği üzerine 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim aldı. Lisans eğitimini 1978'de tamamlayan Kansoy, aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda ihtisas yaptı. İzmir'de 1988'de mesleğine başlayan Prof. Dr. Kansoy'un kariyeri, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bizzat izlediği çocuk hastaya yapılan kök hücre nakli operasyonuyla değişti. O günden sonra kök hücre nakli konusuna yönelen ve bu yönde araştırmalar yapan Kansoy, 1991 yılında çalıştığı hastanede doktor arkadaşlarıyla "Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Merkezi'ni kurdu.

Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bölümüne geçen Kansoy, aynı merkezi burada da oluşturdu. 42 yıllık meslek hayatında lösemi hastası 700 çocuğa kemik iliği nakli yapan Kansoy, bu alanda verdiği eğitimle de yüzlerce hekim yetiştirdi.

"İyi ki doktor olmuşum diyorum"

Prof. Dr. Savaş Kansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz önlüğünü giydiği ilk gününü hala unutamadığı söyledi. Hekimlik görevini seçtiği için bir gün bile olsa pişmanlık duymadığını belirten Kansoy, "Doktorluk çok kutsal bir meslek. Bunu her gün yeniden anlıyorum. Size hasta olarak gelen birini sağlığına kavuşturuyorsunuz. İyi ki bu mesleği seçmişim." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla iyi iletişim kurduğunu vurgulayan Kansoy, onları tedavi ederken sürekli empati yaptığını dile getirdi. Kemik iliği nakli yaptığı hastalarıyla görüşmeye devam ettiğini dile getiren Kansoy, şöyle devam etti:

"Meslek hayatım boyunca yaklaşık 700 hastaya kemik iliği nakli yaptım. EÜ'de kemik iliği nakli yaptığım ilk hastam o zaman 10 aylık bir bebekti. Ailesinin heyecan ve endişesini hala unutamıyorum. Bebek, kardeşinden alınan kemik iliğiyle yaşama tutundu. Şimdi 23 yaşında ve oldukça sağlıklı. Ben bir hekim olarak insanları sağlığına kavuşturduğum için çok mutlu oluyorum. Hala nakillere girdiğim zaman heyecanlanıyorum. Benim bu durumun genç hekimlere de örnek oluyor."

Uzman Hekim Gülcihan Özek de hocası Prof. Dr. Kansoy'un her açıdan örnek bir doktor olduğunu kaydetti. Kansoy'un kemik iliği naklinde Türkiye'de duayen bir isim olduğunun altını çizen Özek, "Tüm hekimlerin rehber aldığı bir isim. Tüm bilgilerini genç hekimlere anlatmak için uğraşıyor." şeklinde konuştu.

Cesim Aydın da Prof. Dr. Kansoy'un 5 yaşındaki oğlu Berat'a kemik iliği nakli yaptığını anlattı. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve hala kendisiyle görüştüklerini vurgulayan Aydın, "Oğlumun tedavi sürecinde maddi sıkıntılar yaşadık. Savaş Bey bize kalacak yer bulmamızda da yardım etti. Bu süreçte bizi hiç bırakmadı. Hem bana hem de oğluma babalık yaptı. Onun bizde yeri çok ayrıdır." dedi.

İzmirli profesör 42 yıla 700 kemik iliği nakli sığdırdı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İzmirli profesör 42 yıla 700 kemik iliği nakli sığdırdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Haber
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Diyanet bu hafta 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi
Diyanet bu hafta "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
'Yanımdaki kadına baktın' dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Hülya Avşar Burcu Kıratlı Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Nisan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: İzmirli profesör 42 yıla 700 kemik iliği nakli sığdırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:15:53. #1.14#