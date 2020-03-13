İzmirli profesör 42 yıla 700 kemik iliği nakli sığdırdı Şimdiye kadar lösemi hastası 700 çocuğa kemik iliği nakli yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Kansoy, mesleğini 42 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Şimdiye kadar lösemi hastası 700 çocuğa kemik iliği nakli yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Kansoy, mesleğini 42 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

İzmir'de dünyaya gelen 65 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Prof. Dr. Kansoy, ailesinin de isteği üzerine 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim aldı. Lisans eğitimini 1978'de tamamlayan Kansoy, aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda ihtisas yaptı. İzmir'de 1988'de mesleğine başlayan Prof. Dr. Kansoy'un kariyeri, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde bizzat izlediği çocuk hastaya yapılan kök hücre nakli operasyonuyla değişti. O günden sonra kök hücre nakli konusuna yönelen ve bu yönde araştırmalar yapan Kansoy, 1991 yılında çalıştığı hastanede doktor arkadaşlarıyla "Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Merkezi'ni kurdu.

Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bölümüne geçen Kansoy, aynı merkezi burada da oluşturdu. 42 yıllık meslek hayatında lösemi hastası 700 çocuğa kemik iliği nakli yapan Kansoy, bu alanda verdiği eğitimle de yüzlerce hekim yetiştirdi.

"İyi ki doktor olmuşum diyorum"

Prof. Dr. Savaş Kansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz önlüğünü giydiği ilk gününü hala unutamadığı söyledi. Hekimlik görevini seçtiği için bir gün bile olsa pişmanlık duymadığını belirten Kansoy, "Doktorluk çok kutsal bir meslek. Bunu her gün yeniden anlıyorum. Size hasta olarak gelen birini sağlığına kavuşturuyorsunuz. İyi ki bu mesleği seçmişim." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla iyi iletişim kurduğunu vurgulayan Kansoy, onları tedavi ederken sürekli empati yaptığını dile getirdi. Kemik iliği nakli yaptığı hastalarıyla görüşmeye devam ettiğini dile getiren Kansoy, şöyle devam etti:

"Meslek hayatım boyunca yaklaşık 700 hastaya kemik iliği nakli yaptım. EÜ'de kemik iliği nakli yaptığım ilk hastam o zaman 10 aylık bir bebekti. Ailesinin heyecan ve endişesini hala unutamıyorum. Bebek, kardeşinden alınan kemik iliğiyle yaşama tutundu. Şimdi 23 yaşında ve oldukça sağlıklı. Ben bir hekim olarak insanları sağlığına kavuşturduğum için çok mutlu oluyorum. Hala nakillere girdiğim zaman heyecanlanıyorum. Benim bu durumun genç hekimlere de örnek oluyor."

Uzman Hekim Gülcihan Özek de hocası Prof. Dr. Kansoy'un her açıdan örnek bir doktor olduğunu kaydetti. Kansoy'un kemik iliği naklinde Türkiye'de duayen bir isim olduğunun altını çizen Özek, "Tüm hekimlerin rehber aldığı bir isim. Tüm bilgilerini genç hekimlere anlatmak için uğraşıyor." şeklinde konuştu.

Cesim Aydın da Prof. Dr. Kansoy'un 5 yaşındaki oğlu Berat'a kemik iliği nakli yaptığını anlattı. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve hala kendisiyle görüştüklerini vurgulayan Aydın, "Oğlumun tedavi sürecinde maddi sıkıntılar yaşadık. Savaş Bey bize kalacak yer bulmamızda da yardım etti. Bu süreçte bizi hiç bırakmadı. Hem bana hem de oğluma babalık yaptı. Onun bizde yeri çok ayrıdır." dedi.

Kaynak: AA