İzmirli paramotorcular, SMA hastası Duru Meriç için havalandı

İzmirli paramotorcular, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 5 yaşındaki Duru Meriç için uçuş gerçekleştirdi.

İzmirli paramotorcular, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası 5 yaşındaki Duru Meriç için uçuş gerçekleştirdi.

Bornova ilçesinde yaşayan Özgün ve Özlem Meriç çiftinin kızları Duru'ya destek olmak amacıyla 5 paramotor pilotu, gösteri uçuşu yaptı.

Metin Pehlivan, Adem Yıldız, Tolga Şenyuva, Armağan Kemal Akpaklar ve Romanyalı Cosmin Şerban'den oluşan pilotlar, Bayraklı ilçesinden havalanarak, "Duru'ya ses nefes ol" yazılı pankart açtı.

Pilotlar uçuşu sosyal medya hesaplarından da yayınladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz