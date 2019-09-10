İzmirli pamuk çiftçisi "kırmızı örümceğe" çare arıyor

10.09.2019 11:26

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Menemen Ovası'nda görülen "kırmızı örümcek", çiftçileri zor durumda bıraktı.

Tarım zararlısı nedeniyle yüzde 80'lere ulaşan verim kaybına uğrayan pamuk çiftçisi, zararlarının giderilmesi için sorunun "doğal afet" kapsamına alınmasını ve borçlarının ertelenmesini istiyor.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde pamukta hasat başladı, kaliteli pamuğun yetiştiği Ege'de de ürünün alınmasına artık haftalar kaldı.

Ege'de bu sezon üretim ve kalite anlamında ciddi sorun yaşanmazken, İzmir'de en çok pamuğun yetiştirildiği Menemen Ovası'da görülen kırmızı örümcek çiftçinin canını sıktı. Ağustos ayının ilk günlerinde tarlalarda rastlanan ve ciddi ürün kaybına neden olan kırmızı örümceğe karşı ilaçlama da tesir etmiyor.

Soruna çare arayan Menemenli üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilen analiz sonuçlarını bekliyor.

"Kırmızı örümceğe çare bulamadık"

Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in en iyi pamuğunun Menemen Ovası'nda yetiştiğini söyledi.

Ovada daha değişik ürünler denediklerini ancak hiçbirinden pamuk kadar verim alamadıklarını ifade eden Karagöl, bu sezon tarlada görülen kırmızı örümceğin ise çiftçinin moralini bozduğunu dile getirdi.

Menemen'de 120 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapıldığı anımsatan Karagöl, şöyle konuştu:

"Söz konusu rakam toplam arazisinin yüzde 60'ına denk geliyor ki bu aslında çiftçinin pamuğa ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Pamukta dekar başına ortalama 600 kilogram ürün alıyoruz ancak ağustos ayının başında rastladığımız kırmızı örümcek ise bu sezon verimi çok kötü etkiledi. Dönem dönem bazı hastalıklar çıkıyor. Bu yıl normal ilaçlamalarımızı yaptık ama kırmızı örümceğe çare bulamadık. Bazı tarlalarda kozalar atılmış gibi. Bazı tarlalardaki verim kaybı yüzde 80'lerde. Bu nedenle dekar başına 120-150 kilogram pamuk alacağız gibi gözüküyor."

"Pamuk stratejik bir ürün"

Karagöl, hastalık görülen tarlalardan aldıkları numuneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildiğini kaydetti.

Gelecek yıl kırmızı örümcek konusunda eğitim vereceklerini anlatan Karagöl, "Hastalıklarla mücadele çok önemli çünkü aslında kayıp ülkenin oluyor. Pamuk stratejik bir ürün ve herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Devletimizden beklentimiz var. Kırmızı örümce nedeniyle verim alamayan çiftçilerin tarlalarına 'doğal afet görmüş' gibi muamele yapılabilir. Bakanlığımızdan bu konuda destek bekliyoruz. En azından borçların ertelenmesi hususu gündeme gelebilir." şeklinde konuştu.

Pamukta kilogram başı 1 lira 25 kuruş gibi destek primi beklentisi oluştuğuna dikkati çeken Karagöl, üzüm ve fındıkta olduğu gibi bu üründe de müdahil alım seçeneğinin gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.

Menemen'de 35 yıldır pamuk üretimi yapan Aydın Kara ise kırmızı örümceğin çiftçileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Üreticilerin bu dönemde yoğun bir ilaçlama yaptığını hatırlatan Kara, "İlaçlamadan kaynaklı maliyetlerimiz arttı daha da önemlisi verim kaybımız çok yüksek. Bu konuda yardım bekliyoruz." dedi.

Hasan Hüseyin Dilek de kırmızı örümcek yüzünden verim kaybının yüzde 80'lere kadar çıktığını dile getirdi.

Tarlalarda kırmızı örümceği görmek için büyüteçle dolaştıklarını aktaran Dilek, "Maalesef böceğe ilaç da fayda etmiyor, ne yapacağımız şaşırdık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA