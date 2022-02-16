İzmirli öğretmene "çeviri" ödülü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmirli öğretmene "çeviri" ödülü

AA, Halil Fidan - Güncel
 - Güncelleme:
İzmirli öğretmene

Öğretmen Nurdan Cihanşümül Maral, Çeviri Derneği tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak verilen çeviri ödüllerinde "Meslekte Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

İZMİR (AA) - Öğretmen Nurdan Cihanşümül Maral, Çeviri Derneği tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak verilen çeviri ödüllerinde "Meslekte Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

İzmir'de İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve doktora çalışmalarını da Ege Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde yürüten Maral, psikoloji alanında çeviriler yapıyor.

Maral'a Çeviri Derneği tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak verilen çeviri ödüllerinde "Meslekte Başarı Ödülü" verildi.

Bessel van der Kolk tarafından yazılan ve travma çalışmaları konusunda önemli bir kaynak haline gelen "Beden Kayıt Tutar" adlı kitabın yanı sıra çok sayıda kitabın çevirmeni olan Nurdan Cihanşümül Maral, bu anlamda ödül almanın çok değerli olduğunu ifade etti.

Özellikle psikoloji alanında çeviri yapmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Maral, önemli eserleri Türkçe'ye çevirerek literatüre yeni kaynaklar kazandırmaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.

AA / Halil Fidan - Güncel

İngilizce, Öğretmen, Doktora, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title