İzmirli öğretmen, Bingöl'de çocuklar için ücretsiz sanat evi açtı
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İzmirli öğretmen, Bingöl'de çocuklar için ücretsiz sanat evi açtı

İZMİR'den Bingöl Halk Eğitim Merkezi'ne atanan El Sanatları Öğretmeni Tuğçe Kaya, (33) çocukları ve gençleri sanata yönlendirmek için kiraladığı işyerini sanat evine dönüştürdü.

İzmirli öğretmen, Bingöl'de çocuklar için ücretsiz sanat evi açtı
03.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:06

İZMİR'den Bingöl Halk Eğitim Merkezi'ne atanan El Sanatları Öğretmeni Tuğçe Kaya, (33) çocukları ve gençleri sanata yönlendirmek için kiraladığı işyerini sanat evine dönüştürdü.

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden mezun olan Tuğçe Kaya, 2 yıl önce el sanatları öğretmeni olarak Bingöl Halk Eğitim Merkezi'ne atandı. Kentte, çocukların ve gençlerin sanata ilgisinin az olduğunu gören Kaya, şehir merkezinde 2 bin TL'ye bir iş yerini kiralayarak, sanat evine dönüştürdü. Kaya, burada çocuklara ve gençlere ücretsiz ahşap yakma, deri, cam, seramik, çini boyama, resim ve müzik konularında eğitimler vermeye başladı.

'AMACIM GENÇLERİ SANATA YÖNLENDİRMEK'2 yıldır Bingöl'de olduğunu ve gençleri sanata yönlendirmek amacıyla sanat evini açtığını belirten Kaya, "Sanatın insanlar üzerinde etkisi büyüktür. Sanat yoluyla insanları daha rahat bilinçlendirebiliriz. Toplumumuz sanata önem verirse, kendilerini daha iyi ifade eden, duygusal, merhametli, vicdanlı insanlar yetiştirebiliriz. Atatürk'ün, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diye bir sözü var. Uygarlık durağının merdiveni sanattır. Sanata ve sanatçıya önem verirsek toplumumuzun gelişiminde katkıda bulunmuş oluruz" dedi.'SERAMİK, ÇİNİ, NAKIŞ BİZİM MİRASIMIZDIR'Sanat evine çocukların ve gençlerin dışında yetişkinlerin de ilgi gösterdiğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"Çocuklara ücretsiz eğitim vermek istiyorum. Eğer çocuklarınızı sanat evine yönlendirirseniz, onlara katkıda bulunmuş olursunuz. 3 aydır burayı açtık. Ben daha çok çocukların gelmesini istiyorum. Çocukların becerileri, eğitimle gelişiyor. Ahşap yakma, deri, cam, seramik, çini, sanata dair resim, müzik eğitimlerini aldım. Bunu toplumumuza aktarmak istiyorum. Çünkü, bilgi paylaştıkça çoğalır. Gençlerin sanata ilgisi az. Gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Seramik, çini, nakış ve benzerleri bizim mirasımızdır. Bu yüzden çocuklarımızı sanat evimize davet ediyorum. Bir ülke kendi sanatına sahip çıkarsa gelişebilir. Ancak gençlerin ilgisi yok denilecek kadar az. Gençlerimiz, sanatla hayatlarını daha iyi devam ettirebilirler. Sanat ruhsal anlamda insanları çok iyi etkileyebiliyor. Sanat sayesinde duygularınızı, düşüncelerinizi en iyi şekilde ifade edebilirsiniz. Kendini ifade edebilen gençler yetişirse, bu sefer kötülükler de azalır. O sebeple gençlerimizi, çocuklarımızı sanata yönlendirelim."


Kaynak: DHA

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