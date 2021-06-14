İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı

İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Bornova Anadolu Lisesi'nin AB Erasmus+ programı kapsamında paydaş olduğu "Fairy Tales That Unite Us" isimli proje, Ulusal Ajans'tan hibe almaya hak kazandı.

Bornova Anadolu Lisesi'nin AB Erasmus+ programı kapsamında paydaş olduğu "Fairy Tales That Unite Us" isimli proje, Ulusal Ajans'tan hibe almaya hak kazandı.

Bornova Anadolu Lisesinden yapılan açıklamaya göre, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ile Hollanda ve Macaristan'dan birer okul tarafından hazırlanan proje, masallar aracılığıyla ortak değerleri belirlemeyi ve masalların geçmişten geleceğe ilettiği etik ve ahlaki değerleri öğrencilere öğretmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerin kendi kültürlerini daha derinden öğrenerek gelecek nesillere aktarmalarını sağlamayı da hedefleyen projenin dili İngilizce olduğu için projeyle öğrencilerin dil becerileri de geliştirilecek.

İzmirli öğrencilerin de paydaş olduğu uluslararası proje, Ulusal Ajans tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Öğrenciler dijital ortamda bir araya gelerek proje faaliyetleri çerçevesinde eğlenceli videolar ve panolar düzenledi, ortak bir masal yazdılar ve bunu dijital kitaba dönüştürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Avrupa Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmirli öğrencilerin paydaş olduğu uluslararası proje, hibe almaya hak kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:19:57. #1.14#

title