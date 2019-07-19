İzmirli öğrenci Türkiye'yi "Gençlik Tarım Zirvesi"nde temsil edecek

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Uğur Gönül, Brezilya'da düzenlenecek Gençlik Tarım Zirvesi'nde (Youth Ag Summit) Türkiye'yi temsil edecek.

Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Uğur Gönül, 4-6 Kasım tarihlerinde 45 farklı ülkeden gıda güvenliğini savunan 100 genci bir araya getirecek olan zirveye katılacak.

Hukuk öğrencisi Gönül, Birleşmiş Milletler tarafından da dünyanın örnek kırsal kalkınma modeli seçilen Tire Süt Kooperatifi'nin başarısını anlatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Gönül, tarıma olan ilgisinin ortaokuldayken aldığı tarım teknolojileri dersiyle başladığını belirtti.

Gençlerin daha iyi bir gelecek için fikirlerini sunacağı bir zirvede yer alacağı için mutlu olduğunu aktaran Gönül, şunları kaydetti:

"Brezilya'da düzenlenecek zirvede, küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri güçlü bir iş birliği ile bir araya getiren bölgesel kooperatiflerden bahsedeceğim. Bunun en başarılı örneklerinden biri ülkemizin en büyük kooperatiflerinden biri haline gelen Tire Süt Kooperatifi'dir. Zirvede kooperatifin işleyişini ve projelerini anlatacağım."

Kaynak: AA