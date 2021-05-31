İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de yaşayan müzik eğitmeni ve ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş (43), yürüttüğü projeyle, Yakaköy'de yaşayan müziğe ilgisi bulunan ancak enstrüman alacak maddi güce sahip olmayan ailelerin çocuklarını müzikle buluşturdu.

İZMİR'de yaşayan müzik eğitmeni ve ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş (43), yürüttüğü projeyle, Yakaköy'de yaşayan müziğe ilgisi bulunan ancak enstrüman alacak maddi güce sahip olmayan ailelerin çocuklarını müzikle buluşturdu. Demirtaş, Amacım, müziğe dokunmayan hiçbir çocuğun kalmaması dedi.

İzmir'de yaşayan müzik eğitmeni ve ses sanatçısı Yılmaz Demirtaş (43), yürüttüğü 'Küçük Eller Projesi' kapsamında, Yakaköy'de yaşayan müziğe ilgisi bulunan ancak enstrüman alacak maddi güce sahip olmayan 6 ile 15 yaş arasında çocukları müzikle buluşturuyor. Pilot bölge olarak Yakaköy'ün seçildiğini ancak projeyi İzmir'in bütün kırsal mahallerine yaymak amacında olduğunu ifade eden Demirtaş, Çevremdeki kişilerin evlerinin raflarında duran enstrümanları topladık, maddi durumu yetersiz olan çocuklarımızı muhtar aracılığıyla bulduk. Kırsal mahallelere gidip, onlara ücretsiz olarak müzik dersi vermeye başladık. Hayatlarında ilk defa enstrüman gören çocukların heyecanları görülmeye değerdi. Çok mutluyum dedi. Projeye pek çok sanatçı ve gönüllünün destek verdiğini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu

İstanbul, Malatya gibi Anadolu'nun pek çok şehrinden destekler gelmeye başladı. Tek başıma başladığım bu yolda beni yalnız bırakmadılar. Pek çok halk müziği sanatçısı da projeye destek verdi. Yakaköy'le başlattığımız bu projeyi tüm kente ve Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Amacım, müziğe dokunmayan hiçbir çocuğun kalmaması dedi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Yakaköy'de yaşayan ve projeye destek verenlerden Fidan Cabar (55), Çocuklarımızın müzikle buluşması çok güzel bir şey. Özellikle pandemi döneminde çocuklarımız evlerde çok sıkıldı. Bu proje sayesinde, çocuklarımız da boş vakitleri değerlendiriyor. Projenin Yakaköy'de başlamış olması bizi de çok mutlu etti dedi.

Projede yer alan çocuklardan Gül Sevim (11), Ritim öğreniyoruz, çeşitli enstrümanları tanıyoruz, vaktimiz çok güzel geçiyoruz. Çok mutluyum dedi.

İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR
İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR
İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR
İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
Son dakika: Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Antony Blinken Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Kaleli Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İZMİRLİ MÜZİSYEN DEMİRTAŞ, KÖYDE YAŞAYAN ÇOCUKLARI MÜZİKLE BULUŞTURUYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 11:01:43. #1.15#

title