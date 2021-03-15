İzmirli mühendislik firması ileri düzey kalp hastaları için "kalp yaması" geliştirdi
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İzmirli mühendislik firması ileri düzey kalp hastaları için "kalp yaması" geliştirdi

15.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:00
İzmirli mühendislik firması ileri düzey kalp hastaları için

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş'de (DEPARK) faaliyet gösteren bir firma, ileri evre kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmak üzere kalp yaması geliştirdi.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş'de (DEPARK) faaliyet gösteren bir firma, ileri evre kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmak üzere kalp yaması geliştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli "Fonksiyonel Kalp Yaması" başlıklı Ar-Ge projesi kapsamında DEPARK'ta çalışmalarını yürüten BİMETRON firması tarafından geliştirilen kalp yamasının biyomalzeme olarak prototip üretimi tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİMETRON ortaklarından Çalış Bilgin Kandemir, şunları kaydetti:

"İleri evre kalp yetmezliği bulunan hastaların tedavisinde kalp yamaları bir tedavi yöntemi olarak devreye girmektedir. Doku mühendisliği ürünü kalp yamaları temel olarak hastanın kendi hücrelerini taşıyan biyomalzelemeler olup kalpteki hasarlı bölgeye dikilerek kalp kasının onarımı sağlamaktadır. Kalp yamalarının uygulanmasıyla ileri evre kalp yetmezliği bulunan sayısız hastaya kalıcı çözüm sağlamanın yanı sıra kalp nakli masrafları yüzde 70 oranında azaltılabilecektir."

Şirket ortaklarından Gülçin Çiçek Rezaeı Tabar da projeye 2017 yılında başladıklarını belirtti.

Tabar, kalp yamasını, implantasyon sonrası doğal kalp dokusundan gelen sinyaller doğrultusunda entegre olacağı kalp kasıyla senkronize olarak kasılacak ve sinyal iletimine katkıda bulunacak şekilde tasarlandığını aktardı.

Gelinen süreçte kalp yamasının biyomalzeme olarak prototip üretimini tamamladıklarına işaret eden Tabar, "Devam etmekte olan kök hücre kaynaklı kalp kası doku kültürü laboratuvar çalışmalarından umut vadeden sonuçlar alıyoruz. Bu aşamanın tamamlanmasını takiben geliştirdiğimiz yamaları deney hayvanları üzerinde deneyeceğiz. Projemizin preklinik çalışmalarını yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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