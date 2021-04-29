İzmirli mühendis sulama teknolojisi geliştirdi

İZMİR'de Ziraat Mühendisi Ahmet Ömer Yuluğ, toprak altındaki bitki köklerinin simülasyonunu oluşturup, bütün sulama işlemini bu simülasyona göre yöneten sulama teknolojisi geliştirdi.

İZMİR'de Ziraat Mühendisi Ahmet Ömer Yuluğ, toprak altındaki bitki köklerinin simülasyonunu oluşturup, bütün sulama işlemini bu simülasyona göre yöneten sulama teknolojisi geliştirdi. Yuluğ, geliştirdiği sulama teknolojisi sayesinde, tarım ve peyzajda yüzde 50 su ve gübre tasarrufu sağlandığını söyledi.

İzmir'de yaşayan ve 1997 yılından bu yana sulama sistemleri üzerine çalışmalar yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Ömer Yuluğ, toprağın altına yerleştirilen sensörler sayesinde, bitkilerin kök derinliklerini hesaplayan, toprak altının haritasını simüle eden ve bütün sulama işlemini bu simülasyona göre yöneten sulama teknolojisi geliştirdi. Yuluğ, sensörlerin akıllı vanalara bağlı olduğunu söyleyerek, herhangi bir sulama ihtiyacı söz konusu olduğunda vanaların otomatik olarak harekete geçtiğini belirtti. Yuluğ, "Gördüğüm en büyük problem çiftçilerde ve yerel idarelerde herhangi bir bilgiye dayanmadan sulama sistemlerinin manuel olarak üretilmesiydi. Bizim teknolojimizin patentli olan birçok kısmı var, ancak en önemli kısmı, toprağın altına modüler olarak yerleştirilen sensörler. Diğer sensörlerden farkı, bir matriks yapıyla çalışması" dedi.Geliştirdikleri sistem sayesinde toprağın içindeki köklerin tespit edilmesinin ardından suyun hareketinin tamamen kontrol altına alınabildiğini ifade eden Yuluğ, "Ya da çiftçi dostlarımıza mesaj atıyor diyor ki sulama zamanı geldi, bir mesaj atıp sulama zamanı bitti diyor. Biz çiftçimizin toprağın altındaki gözü oluyoruz. 100 birim gübrenin 75 birimi istatistiklere göre boşa gidiyor. Bu fazla gübreler yer altı sularına karışıyor, buna da nitrat kirliliği deniyor. O yer altı sularından tekrar sulama yapmak isteyen çiftçilerimiz de bu suyu kullanmak zorunda kalıyor. Biz boşa giden yüzde 75'lik miktarı, maddi olarak ceplerinde tutmalarını sağlıyoruz. Suyun ve gübrenin kök bölgesinin aşağısına kaçmasını engelleyerek, yüzde 50'nin üzerinde su, gübre ve işçilik tasarrufu yapmalarını sağlıyoruz. Bu da ürün verimi ve kalitesini artırdığı gibi bitki hastalık ve zararları da azaltıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN