İzmirli mimarın,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar
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İzmirli mimarın,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar

23.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:26
İzmirli mimarın,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar

İZMİRLİ Mimar Ozan Demirbaş'ın (33), 32 bin takipçisi olan sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, 5 günde 15 takipçiden 250 bin lira topladı.

İZMİRLİ Mimar Ozan Demirbaş'ın (33), 32 bin takipçisi olan sosyal medya hesabını ele geçiren dolandırıcılar, 5 günde 15 takipçiden 250 bin lira topladı. Demirbaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mimar Ozan Demirbaş, geçen 17 Şubat'ta 'mimarozandemirbas' isimli Instagram hesabının hikaye bölümünde, "Casino ve ruletten güzel bir kazanç elde ettim. 5 bin TL yatırımım sayesinde 168 bin TL'lik bir gelir elde ettim. Bu pandemi döneminde siz ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim kişi A.Ö.'dür. Kendisiyle iletişime geçip, benim yönlendirdiğimi söylerseniz sizlere de yardımcı olacaktır" yazılı paylaşımın yapıldığını gördü. Şifresi kırılarak, instagram hesabının ele geçirildiğini anlayan Demirbaş, 19 Şubat günü, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sayfa, 22 Şubat günü erişime kapatılırken Demirbaş'ın 15 takipçisi, dolandırıcılara inanıp, toplam 250 bin lira kaptırdı. 

15 takipçisinin tuzağa düştüğünü söyleyen Mimar Ozan Demirbaş, "Hesabımın hikaye kısmından bahis oynatarak, IBAN numaraları paylaşarak takipçilerim dolandırıldı. Takipçilerim hesaba para yatırdıklarını bildirince durumdan haberdar olup, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık olayı araştırıyor. İstanbul ve İzmir'de bulunan avukatlarımız ise siber suçlara başvurularımızı yaptı. Şu an süreci takip ediyoruz. Suçluların bulunması ve mağduriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 15 kişiden 250 bin TL toplanmış. Bunlar, bize ulaşanların bildirdiği rakamlar. Biz, bu yolla yaklaşık 500 bin TL toplandığını tahmin ediyoruz. Şüphelilerin gönderdiği IBAN ve telefon numaralarının hepsi mevcut. Üzgünüz, aynı zamanda da kızgınız. Umarım bu tür olaylar başkalarının başına gelmez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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