İzmirli Küçük Öykü İçin Bir Kampanya da Almanya'dan

BÖLGEDEKİ çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının ve Bad Homburg Belediyesi'nin de desteğini alan kampanya kapsamında, cumartesi günü küçük kıza uygun donör taraması yapılacak. Bad Homburg merkezindeki 'Kurhaus' içinde (Luisenstr. 58) 11.00–18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kampanyada alınan tükürük örnekleri, incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek. Her bir inceleme işleminin bedeli 40 euroyu bulduğundan yürütelen kampanya maddi bağış çağrısı da içeriyor. Kampanyaya 18-50 yaş arası, sarılık, AIDS, kanser gibi hastalıkları olmayan, sürekli ilaç kullanmayan herkes katılabilir.

Küçük Öykü'nün ailesiyle birlikte yaşadığı İzmir'de çok sayıda kurumun ve Altayspor'un da desteğini alan bağış kampanyası, Türkiye'de devam ediyor. Türkiye'deki uygun ilik taraması Almanya'dan farklı olarak bağışçılardan alınan kan örnekleri üzerinden gerçekleştiriliyor ve kampanya Kızılay tarafından yürütülüyor.