İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
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İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor

02.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:27
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından 14-22 Şubat tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de düzenen Etap Yarışları ve Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası'nda 4 altın madalya birden kazanan İzmirli Milli Kayakçı Lal Öktem, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE Kayak Federasyonu tarafından 14-22 Şubat tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de düzenen Etap Yarışları ve Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası'nda 4 altın madalya birden kazanan İzmirli Milli Kayakçı Lal Öktem, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yarışların Türkiye ayağında 4 birincilik elde eden ve FIS'te ise uluslararası arenada bronz madalya kazanan 16 yaşındaki sporcu, merkezinde kar yağışının çok nadir görüldüğü İzmir'de kayak sporuna 6 yaşında gönül verdiğini söyledi.

Şu anda İstanbul Kayak Spor Kulübü'nde profesyonel olarak faaliyet gösteren Lal, "İlk kez 6 yaşında kaymaya başladım, 8 yaşında ise lisanslı sporcu oldum. Ağabeyimden çok etkilendim. Ailem de beni destekleyince bugünlere kadar geldim. İlk olarak Uludağ'da kaydım, ardından Palandöken'de kendimi keşfettim. Hocalarımın da teşvikiyle bu sporu profesyonel olarak yapmaya başladım" dedi.

"SOĞUKTAN AĞLADIM"İlk madalyasını okullar arası turnuvalarda kazandığını anlatan Lal Öktem, "Türkiye şampiyonalarında son 5 senedir ilk 3'ün içindeyim. Son yarışlarda ise 4 birinciliğim oldu. Çok zor bir branşla ilgileniyorum. Ancak kayak sporunun en sevdiğim yanı adrenalini yüksek ve eğlencenceli olması. İlk başlarda yaptığım spordan nefret etmiştim. Ancak daha sonra çok sevdim. Bu sporun en zor yanı hava şartları ve sakatlıklar. Çok soğuk havalarda bu işi yapıyoruz. Bir keresinde soğuktan ağladığımı hatırlıyorum. Sakatlıklar ise çok riskli. Bir sporcu ciddi şekilde sakatlanırsa tam olarak iyileşmesi 5 seneyi bulabilir. Küçük takımlardaki sporcular da özellikle soğuktan dolayı kayakçılığı bırakabiliyor. Bu nedenle küçük sporcuları çok soğuklarda dışarı çıkarmıyorlar. Aksi halde kayaktan soğurlar" diye konuştu.HEDEFİ OLİMPİYATLAR

Bulgaristan'da 1 hafta sonra Dünya Gençler Şampiyonası'nın yapılacağını aktaran Lal Öktem, "Bulgaristan'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Madalya almak için elimde geleni yapacağım. Madalya sözü veriyorum. Bulgaristan'dan sonra 15-16 Mart 2021 tarihlerinde Ezurum'da Türkiye finalleri olacak. Benim en büyük hedeflerimden biri de Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemi temsil edebilmek. Mart ayında seçmelerimiz var. Önümüzdeki aralık ayında Finlandiya'da yapılacak Gençlik Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum. Kayakçılık maddi olarak da zorlu bir spor. Malzemeleri pahalı, sürekli uçuşlar var, seyehatler var. Bu yüzden ülkemizde bu branşa ilgi çok yoğun olmayabiliyor. Ancak bu sporu sevenler varsa gerçekten bırakmasınlar. Ülkemizin coğrafyası da her şey için çok uygun. Dağlarımız, kayak merkezlerimiz ve tesislerimiz son derece güzel" ifadelerini kullandı.

İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor
İzmirli kayakçı Lal madalyaya doymuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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