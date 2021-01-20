İzmirli kahve firması, "kolajenli" ve "light" Türk kahvesi üretiyor
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İzmirli kahve firması, "kolajenli" ve "light" Türk kahvesi üretiyor

20.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:41
İzmirli kahve firması,

İzmir'deki kuru kahve firması, genç tüketicilere yönelik ürettiği "kolajenli" ve "light" Türk kahvesini müşterilerinin beğenisine sundu.

İzmir'deki kuru kahve firması, genç tüketicilere yönelik ürettiği "kolajenli" ve "light" Türk kahvesini müşterilerinin beğenisine sundu.

Lider Kuru Kahve'nin sahibi Mehmet Gönen, yaptığı açıklamada, 83 yıllık bir kurum olarak gelişmelere uyum sağladıklarını kaydetti.

Kolajen tozuyla zenginleştirilmiş ve kafeini azaltılmış Türk kahvesini uzun çalışmalar sonucu ürettiklerini kaydeden Gönen, şöyle dedi:

"Light kahvenin yurt dışındaki benzerlerini incelediğimizde çoğunun içinde hidrojen maddesinin olduğunu gördük. Bizim ürettiğimiz kahve tamamen doğal. Bunu ayrıca diyet ve spor yapan kişilere de öneriyoruz. İçimi bakımından değerlendirecek olursak normal bir Türk kahvesinden hemen hemen hiçbir farkı yok."

Kolajen tozunun da sağlığa faydalı olduğunu belirten Gönen, kolajenli kahveyi de tüketicilerin beğeneceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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