İzmirli kadınların yeni adresi de Bornova
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İzmirli kadınların yeni adresi de Bornova

Bornova Belediyesi'nin STK(Sivil Toplum Örgütleri) Yerleşkesi'ne dönüştürmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nin kullanımına ilişkin bir protokol de İKKB (İzmir Kadın Kuruluşları Birliği) ile yapıldı.

İzmirli kadınların yeni adresi de Bornova
22.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:25

STK Yerleşkesi için anlamlı protokol

Üyelik protokolüne Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile 49 kadın sivil toplum örgütünün çatı kuruluşu olan Birliğin Başkanı Huriye Serter imza attı.

Asıl gündeminize yoğunlaşın

İKKB 2. Başkanı Nihal Bulmamış ve Sosyal Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Arslan'ın da katıldığı protokol töreninde konuşan Başkan Mustafa İduğ, kadınlarla birlikte yol almanın büyük onur ve mutluluk olduğunu belirterek, "Bu yerleşke sadece bir toplanma yeri ve sekreterya olmayacak. Amacımız derneklerin gündemlerinden toplanma yeri ve aidat gibi konuları çıkarıp, önlerini açarak asıl iş ve faaliyetlerine konsantre olmalarını sağlamak. Türkiye'de kadınların başlıca sorunu şiddet ve istihdam. Sizler bu yerleşke sayesinde asıl olan bu gündemleriniz üzerine yoğunlaşabileceksiniz " diye konuştu.

Bizleri motive ediyorsunuz

Bornova Belediyesi'nin böylesi bir çalışmaya öncülük etmesinin çok değerli olduğunu söyleyen İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter ise "Biz STK yerleşkesini sadece fiziki bir mekan olarak görmüyoruz.49 dernek olarak Bornova Belediyesi ile yol almaya hazırız. Birlikte çok iyi işlere imza atacağımızdan eminim. Yeter ki sizin gibi bizleri motive eden nitelikli, donanımlı başkanlarımız olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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