İzmirli kadınlar güçlerini birleştirdi

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hayali ile bir araya gelen 24 iş ve meslek sahibi kadın Ekolojik Girişimler Kooperatifi'ni (EKO-KOOP) kurdu.

Ekolojik Girişimler Kooperatifi kuruldu

Başkanlığını Gönül Öğreden'in yaptığı Ekolojik Girişimler Kooperatifi, 5 kişilik bir yönetim kurulu ve 24 kişilik kurucu üyeleri ile İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı.

Ekolojik Girişimler Kooperatifi'mizin kuruluşu vesilesi ile; kadınların her alanda ilim ve fen ışığında yükselmesini destekleyen "Dünyada her şey kadınların eseridir" diyerek kadınları onurlandıran Ata'mıza saygı ve sevgilerini sunmak istediklerini söyleyen EKO-KOOP Başkanı Gönül Öğreden, "Daha eşit bir dünya için yıllardır kadın haklarının savunuculuğunu yapan, örgütlü bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, bu konuda politikalara etki etmek üzere çalışan 24 iş ve meslek sahibi kadın olarak gelecek nesillere daha yeşil, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hayali ile"Ekolojik Girişimler kooperatifini" kurmaya karar verdik" dedi.

Yeni bir heyecanla yola çıktılar

Işılay Aslan, Yeliz Hastürk, Tülin İzgeren ve Nevin Can'dan oluşan beş kişilik bir yönetim kurulu oluşturduklarını ifade eden EKO-KOOP Başkanı Öğreden, "Kadın ve doğanın aynı ataerkil kültür tarafından baskı altına alındığını düşünen doktor, mühendis, avukat, iletişimci, öğretmen, eczacı, mali müşavir, iş insanı gibi farklı mesleklere sahip 24 kadın, daha yaşanır bir dünya için, birlikte kurduğumuz gelecek hayalini yaşama geçirmek üzere bu güne kadar iş dünyasında sürdürdüğümüz liderliklerimizi "Ekolojik Girişimler Kooperatifi" ile kollektif bir başarıya dönüştürmek üzere yeni bir heyecanla harekete geçtik" diye konuştu.

Kadınlar için toplumsal fayda

Ekolojik Girişimler Kooperatifinde öncelikli amaçlarının, ekoloji dostu bir yönetim ve üretim sürecine sahip olmak,toplumsal ve sosyal amaçları da göz ardı etmeden bu uğurda çevresel fayda sağlayacak fırsatları değerlendirmek istediklerini vurgulayan Öğreden, "Eko-girişimci 24 kadın tarafından, kırsaldaki kadınlar için toplumsal fayda sağlamak, gelir kapısı yaratmak, maddi açıdan olduğu kadar sosyal gelişimlerine de katkı bulunmakmisyonu ile yola çıkan Ekolojik Girişimler Kooperatifi'nin birincil amacı toplumsal cinsiyet bağlamında çevreyi korumak ve yenilikçi yöntemler geliştirerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler