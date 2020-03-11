İzmirli İş Kadınları ve Derneklerden 'Birlikte Güçlüyüz' etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen odalar ve derneklerin kadın üyeleri saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ve Liyakat Derneği bir araya geldi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlik düzenledi.

Başkanlar ve üyeler İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) kadar süren kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortejin ardından dernek ve odaların ortak olarak İZTO'da düzenlediği 'Kadın Hikayeleri Paneli' açılış konuşmasını Mahmut Özgener gerçekleştirdi.

Panel açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ''Dünyada toplumsal süreçleri incelediğimizde ve bu süreçlerin ekonomik sonuçlarını irdelediğimizde çok net bir gerçek ortaya çıkar.Kadınların toplumsal yaşama ve istihdama katıldığı ülkeler, gelişimlerini daha hızlı tamamlar ve daha dengeli bir ekonomiye ulaşırlar.Basit bir aritmetikle düşündüğümüzde bile nüfusun yarısının toplumsal üretim ve ticari süreçlere uzak olduğu ülkelerin yarışa çok geç başlayacağı net bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.Ülkemizde ne yazık ki, kadınların istihdama katılım oranları, toplumsal ve ekonomik refahtan yararlanma düzeyleri düşük seviyelerde.Sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi için toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının arttırılması son derece önemli.Kadınlarımız ne kadar eğitimli, ne kadar aktif olursa, ne kadar hayatın içinde yer alırlarsa, toplumu oluşturan gruplar da o kadar güçlü ve donanımlı olur.'' dedi.

Başkan Özgener ayrıca , ''Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2019 yılında 589 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 102, erkek milletvekili sayısının ise 487 olduğunu gözlemleyebiliyoruz.İzmir'den seçilen kadın milletvekili sayımız ise 4.İzmir'in ticari parlamentosu olan Odamıza baktığımızda; 426 Meslek Komitesi üyemizin 32'si, 175 Meclis üyemizin ise 6'sı kadın. Yüksek İstişare Kurulumuzda ise 5 kadın üyemiz görev alıyor.Kadın üyelerimizin Odamızdaki temsil sayılarının artırılması için hem bizim hem kadınlarımızın daha çok çalışması gerekiyor.Bu hedefe ulaşmak adına, bilgi ve deneyim paylaşımı büyük bir önem taşıyor. Önyargıları yıkabilmek için kadınlarımızın başarı hikayelerini yaymalı, onları rol modeller olarak konumlandırmalı ve gençlerimize yol açmalarını sağlamalıyız.Bugün burada yaşam ve kariyer öykülerini dinleyeceğimiz değerli konuklarımız, seçkin bir grup oluşturuyor.Panelimiz TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanımız Aysel Öztezel moderatörlüğünde gerçekleşecek.

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla; Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege İş Kadınları Derneği,İzmir İş Kadınları Derneği, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ve Liyakat Derneği işbirliği ile düzenlediğimiz bu panel, birliktelik açısından bizce çok anlamlı ve önemli.Etkinlik için belirlediğimiz sloganımız "BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ".

Dileğimiz benzer etkinlikleri tüm yıla yaymak ve bu güzel tabloyu her alanda yansıtmak.Bu anlamlı organizasyon için fikir sahibi 51.Komite ve Meclis Üyelerimize, davetimize onay verip organizasyonu birlikte düzenlediğimiz tüm kurumların başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.Kadın erkek, hep birlikte Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri ışığında yürüyerek her açıdan eşit ve modern bir Türkiye yaratmayı diliyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.'' açıklamasında bulundu.

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel moderatörlüğünde düzenlenen Kadın Hikayeleri Paneli, Sabiha Tansuğ, Sevgi Özyurt, Müberra Türkkan ve Doç. Dr. Duygu Sağ, başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

Panelin ardından ise YANINDAYIZ Derneği tarafından düzenlenen Berber Dükkanı Sohbeti adlı oyunla, erkeğin ve kadının toplumsal hayatta maruz kaldığı baskılar, katılımcıların da oyuna dahil edilmesiyle ortak olarak düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel etkinliği sona erdi.

Kaynak: Bültenler