İzmirli ikiz boksörler, Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek alıyor
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İzmirli ikiz boksörler, Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek alıyor

İzmirli ikiz boksörler, Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek alıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Spor

Profesyonel boksa birlikte adım atan 18 yaşındaki İzmirli ikiz kardeşler Efe ve Ege Konuk, dünya şampiyonluğu yolunda Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek aldıklarını söylüyor.

Profesyonel boksa birlikte adım atan 18 yaşındaki İzmirli ikiz kardeşler Efe ve Ege Konuk, dünya şampiyonluğu yolunda Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek aldıklarını söylüyor.

İzmir'in Urla ilçesinde 13 yaşında boksa başlayan Konuk kardeşler, 5 yıl amatör boks kariyerlerinin ardından profesyonel boksta yenilgisiz ilerliyor.

Evlerinin bodrumuna oluşturdukları salonda beden eğitimi öğretmeni babalarının antrenörlüğünde haftanın 6 günü antrenman yapan lise son sınıf öğrencisi kardeşler, Türkiye'de Sinan Şamil Sam'ı, dünyada ise Muhammed Ali'yi örnek alıyor.

"Kemerlere oynamaya başlayacağız"

Kardeşlerden Ege Konuk, AA muhabirine, dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini belirtti.

Muhammed Ali ve Sinan Şamil Sam'ı örnek aldıklarını anlatan Ege Konuk, "Dünya şampiyonluğu kemerini ülkemize getirip, İstiklal Marşı'mızın dünyanın dört bir yanında okutmak için çalışıyoruz." dedi.

İkizini hiçbir zaman rakip olarak görmediğini ancak antrenmanlarda birlikte çalışarak kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Ege Konuk, ikiz olmalarının boksta ilerlemelerinde çok işlerine yaradığını dile getirdi.

Efe Konuk da dünya şampiyonluğu kemerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Çok yoğun çalıştıklarını vurgulayan Konuk, "Haftanın 6 günü sabah ve akşam olmak üzere günde 2 antrenmanla hazırlanıyoruz. 5 yıldaki amatör kariyerimizde birçok şampiyonluklar elde ettik. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl profesyonelliği ilk adımımızı attık. Profesyonelde kardeşim de ben de yenilgisiz olarak yolumuza devam ediyoruz. Nakavtlarla galibiyetler aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda maçlarımızı kazanıp kemerlere oynamaya başlayacağız." diye konuştu

Konuk, Muhammed Ali'nin örnek bir sporcu olduğunu da kaydederek, "Muhammed Ali karakter ve boks olarak örnek aldığımız bir sporcu. Boksun yüzü durumunda. Türklerden de Sinan Şamil Sam abimizi her zaman örnek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Boksör olmanın çocukluk hayalleri olduğunu vurgulayan Konuk, "Kardeşimle çocukken dövüşürdük. Çocukluktan beri hep dövüşüyoruz. Fırsatı bulunca da boks sporuna başladık ve hayalimizi gerçekleştirdik." dedi.

Konuk kardeşlerin babası ve antrenörü Umut Konuk ise günde 4 saatten fazla çocuklarıyla çalıştığını belirtti.

Hedeflerinin büyük olduğunu ve dünya şampiyonluk kemerini Türkiye'ye getirerek tarihe geçmek istediklerini bildiren Konuk, "Ege ve Efe'nin bunu yapabilecek kapasiteleri var. Oğullarım boks yaptıkları gibi kalan zamanlarda da boks izliyorlar. Çocukluklarından beri böyleydi. Bir aşkla başladılar ve böyle devam ediyor. İkiz oldukları için bir birlerini de destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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