İzmirli hayırseverler "Ben de Varım" kampanyasına 21 milyon 816 bin lira destek sundu
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İzmirli hayırseverler "Ben de Varım" kampanyasına 21 milyon 816 bin lira destek sundu

İzmirli hayırseverler 'Ben de Varım' kampanyasına 21 milyon 816 bin lira destek sundu
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ben de Varım" kampanyasına hayırseverlerin 21 milyon 816 bin lira nakdi yardımda bulunduğunu bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ben de Varım" kampanyasına hayırseverlerin 21 milyon 816 bin lira nakdi yardımda bulunduğunu bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğal afetlerden zarar gören vatandaşlara destek amacıyla başlatılan kampanyaya katkı sunan İzmirlilere teşekkür etti.

Paylaşımda afetzedeler için bağışlanan giysi, eşya, yiyecek ve içecek, temizlik ve hijyen malzemeleri ile büyükbaş, küçükbaş, fidan ve yem gibi ayni yardımların listesine de yer veren Vali Köşger, "Valiliğimiz koordinasyonunda hayırsever vatandaşlarımızdan toplamda 21 milyon 816 bin lira nakdi yardım toplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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İzmirli hayırseverler "Ben de Varım" kampanyasına 21 milyon 816 bin lira destek sundu - Haberler
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