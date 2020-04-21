İzmirli hayırsever Kızılay'a dezenfeksiyon tüneli bağışladı İzmirli hayırsever iş adamı, Kızılay Konak Şubesine dezenfeksiyon tüneli bağışladı.

İzmirli hayırsever iş adamı, Kızılay Konak Şubesine dezenfeksiyon tüneli bağışladı. Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kurulan dezenfeksiyon tünelinin açılışına Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da katıldı.

İzmirli hayırsever iş adamı Gökhan Yeniçeri, kendi imalatları olan dezenfeksiyon tünelini Türk Kızılayı Konak Şubesine bağışladı. İçeriğindeki maddeler ile virüs ve bakterileri öldüren dezenfeksiyon tüneli de Konak Kızılay Şubesi tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kuruldu. Yerli ve milli olarak kendi ürettikleri ilk dezenfektan tünelini Kızılay Konak Şubesine bağışladıklarını açıklayan Gökhan Yeniçeri, gümüş iyon içeren dezenfektan ile sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının güvenle hastaneye giriş yapmaları için bu ürünü ürettiklerini belirtti. Kızılay Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı da ürünü bağışlayan Yeniçeri'ye teşekkür ederek bu tünelin özellikle gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan sağlık çalışanlarına fayda sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.

Yerli ve milli üretilen dezenfektan tüneli

Yerli ve milli olarak ürettikleri dezenfeksiyon tünelinin üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu belirten Gökhan Yeniçeri, toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının güvenliği açısından böyle bir projeye giriştiklerini açıkladı. Yeniçeri, "Çok kısa bir sürede yerli ve milli olarak ürettiğimiz dezenfektan tüneli korona virüs (Covid-19) salgınına karşı korunmak için koruma sağlıyor. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz tünelimizi burada toplumumuzun hizmetine sunuyoruz. Ürün tamamen kendi dizaynımızdır. İçeriğinde bitkisel, vegan, gümüş iyonları var. Çok kısa bir sürede AR-GE çalışmalarımızı tamamlayıp dezenfektan tünelini hizmete sunduk. Halkımız ve sağlık çalışanları için bu ürünümüzü Kızılay Konak Şube Başkanımız Ömür Şanlı'ya armağan ettik. Başkanımız da ürünü buraya kurmamızı söyledi. Biz bu zorlu günlerde toplum sağlığımız ve sağlık çalışanlarının güvenliği için böyle bir şey gerçekleştirdik. Kullandığımız ürün üniversiteler tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatı olan bitkisel bir ürün. İnsan vücuduna hiç bir zararı yoktur. İnşallah gelecek günlerde bu virüs de bitecek. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Ömür Şanlı'dan teşekkür

Projesi için iş adamı Gökhan Yeniçeri'ye teşekkür eden Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, başka değişik projelerde de yan yana olmak istediklerini dile getirdi. Şanlı, "Ben özellikle hayırsever iş adamı Gökhan Yeniçeri'ye teşekkür ediyorum. Bize geldiklerinde böyle bir projelerinin olduğunu ve Kızılay'a bağışlamak istediklerini söyledi. Biz de bunu Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanemize bağışlayalım dedim. Çünkü en büyük alkışı burada çalışan sağlık personelimiz hak ediyor. Bu tünel sayesinde virüsten daha iyi korunacaklar. Hayırsever iş adamlarımıza ben teşekkür ediyorum. Kızılay Konak Şubesi olarak inşallah başka değişik projelerde de yan yana oluruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA