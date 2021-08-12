İzmirli havayolu lojistik firmasından büyük başarı

İzmirli havayolu taşımacılığı firması Yeditepe Kargo, havayolu taşımacılığında Ankara birincisi oldu. 10 yıldır Ege Bölgesi'nde birinciliği kimseye kaptırmayan firma, Bursa ve Adana'da birincilik ödüllerinin sahibi olmayı hedefliyor.

Yeditepe Kargo Kurucu Genel Müdürü Alp Tuğhan, İzmirli bir firma olarak Ankara'da birinci olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Tuğhan Ankara birincilik ödülünü THY yöneticilerinin elinden aldı.

İzmir merkezli bir firma olarak tüm dünyaya hizmet verdiklerini vurgulayan Tuğhan, aldıkları ödül ve yeni hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tuğhan, "10 yıldır havayolu taşımacılığında Ege bölge birincisiyiz. İzmir merkezli bir firmayız. İki sene önce Ankara ofisimizi açtık. İzmir merkezli bir firma olarak çok kısa bir sürede Ankara birincisi olduk. Bu bizi oldukça motive etti. İzmirli hemşerilerimizin enerjisiyle güzel bir sinerji oluşturduk. Bu ödülün ardından Adana ve Bursa ofislerimizi açtık. Yeni destinasyonlarımız olan Bursa ve Adana'da 2022 yılında birinci olmayı hedefliyoruz.Bu ödül bize THY tarafından veriliyor. Havayolu ile ne fazla iş hacmi kazandıran acentalar ödül alıyor.Ödüller hem tonaj hem iş hacmi anlamında değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye çapında sektörlerinde üçüncü olduklarını vurgulayan Tuğhan, "Sektörümüzü Türkiye çapında değerlendirecek olursak kategorimizde üçüncü sıradayız. İlk iki firma uluslararası firmalar. Biz yerli ve İzmirli bir firma olarak ilk üçe girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türk sermayeli bir firma olarak ilk üçe girmek oldukça güzel bir gelişme.Yeditepe Kargo olarak İzmir, İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Konya, Milas'ta kendi ofislerimiz var. 2021 yılında pandemi nedeniyle sektörler yeni toparlanmaya başladı. Hedefimiz 2022 yılında yeni bölgelerde de birinci olmak"

Kaynak: Bültenler