İzmirli havayolu lojistik firmasından büyük başarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli havayolu lojistik firmasından büyük başarı

İzmirli havayolu lojistik firmasından büyük başarı
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmirli havayolu taşımacılığı firması Yeditepe Kargo, havayolu taşımacılığında Ankara birincisi oldu. 10 yıldır Ege Bölgesi'nde birinciliği kimseye kaptırmayan firma, Bursa ve Adana'da birincilik ödüllerinin sahibi olmayı hedefliyor.

Yeditepe Kargo Kurucu Genel Müdürü Alp Tuğhan, İzmirli bir firma olarak Ankara'da birinci olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Tuğhan Ankara birincilik ödülünü THY yöneticilerinin elinden aldı.

İzmir merkezli bir firma olarak tüm dünyaya hizmet verdiklerini vurgulayan Tuğhan, aldıkları ödül ve yeni hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tuğhan, "10 yıldır havayolu taşımacılığında Ege bölge birincisiyiz. İzmir merkezli bir firmayız. İki sene önce Ankara ofisimizi açtık. İzmir merkezli bir firma olarak çok kısa bir sürede Ankara birincisi olduk. Bu bizi oldukça motive etti. İzmirli hemşerilerimizin enerjisiyle güzel bir sinerji oluşturduk. Bu ödülün ardından Adana ve Bursa ofislerimizi açtık. Yeni destinasyonlarımız olan Bursa ve Adana'da 2022 yılında birinci olmayı hedefliyoruz.Bu ödül bize THY tarafından veriliyor. Havayolu ile ne fazla iş hacmi kazandıran acentalar ödül alıyor.Ödüller hem tonaj hem iş hacmi anlamında değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye çapında sektörlerinde üçüncü olduklarını vurgulayan Tuğhan, "Sektörümüzü Türkiye çapında değerlendirecek olursak kategorimizde üçüncü sıradayız. İlk iki firma uluslararası firmalar. Biz yerli ve İzmirli bir firma olarak ilk üçe girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türk sermayeli bir firma olarak ilk üçe girmek oldukça güzel bir gelişme.Yeditepe Kargo olarak İzmir, İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Konya, Milas'ta kendi ofislerimiz var. 2021 yılında pandemi nedeniyle sektörler yeni toparlanmaya başladı. Hedefimiz 2022 yılında yeni bölgelerde de birinci olmak"

Kaynak: Bültenler

Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: Altındağ'da 2 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülben Ergen Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Metin Oktay Rıza Kayaalp Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmirli havayolu lojistik firmasından büyük başarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:04:22. #1.16#

title