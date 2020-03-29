İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, Polis, Güncel

İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorİZMİRLİ girişimci Hakan Öz (42), Türkiye genelinde hizmet veren 450 personeliyle birlikte, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda...

29.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:37
İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

İZMİRLİ girişimci Hakan Öz (42), Türkiye genelinde hizmet veren 450 personeliyle birlikte, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların gıda gibi temel ihtiyaçlarının satın alınıp eve getirilmesine yardımcı olmaya başladı. 

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını, yakınları karşılanmaya başladı. Bu yaş grubunda yakınları olmayan kişilerin yardımlarına ise, başta polis ve jandarma gibi güvenlik güçleri olmak üzerine çeşitli kamu kurum ve kuruluşu çalışanları koştu. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları da bu yönde çalışma başlattı.Deniz astsubaylığından emekli İzmirli girişimci evli ve 2 çocuk babası Hakan Öz de ekibiyle bu çalışmalara destek verdi. Türkiye genelindeki 450 personeliyle ikinci el otomobiller için ekspertiz hizmeti veren ayrıca araç muayene, çiçek gönderme, düğün, cenaze ve emlak hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren Öz ve ekibi, '0506 124 09 36' numaralı telefondan kendilerine ulaşan 65 yaş ve üstündekilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, ihtiyaç duydukları ürünleri satın alıp, evlere götürüyor. Yaptıkları yardım çalışmasını sosyal medya hesaplarından duyurduklarını belirten Hakan Öz, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı mevcut. Sosyal bir proje olarak bu çalışmamızı başlattık. Sosyal medya hesaplarından da duyurduk. Eğer arzu ederlerse, 'Alo' demeleri yeterli. Evlerine gidiyoruz. İhtiyaç listelerini alıyoruz. Ardından yiyecek, ilaç ne lazımsa satın alıp, teslim ediyoruz. Geri dönüşler olumlu oldu. Her şeyi devletimizden beklememek gerek. Biz de firma olarak bu konuya el attık. Türkiye genelinde çalışan personelimizce istenilen talepleri yerine getiriyoruz" dedi.Son günlerde bazı kişilerin yaşlılara yönelik küçük düşürücü görüntülerini hatırlatan Öz, "Yok yaşlısın sen niye çıktın' gibi görüntüler çekiliyor. Bunları doğru karşılamıyoruz. Sonuçta bunlar kendi vatandaşlarımız. İhtiyaçlarını karşılamak bizim yükümlülüğümüzde. Geni dönüşler olumlu. Acil ihtiyaçlarını bulmaya çalışıyoruz, getirip teslim ediyoruz. Herkes birbirine destek olursa bu illeti atlatacağız" diye konuştu.

Hakan Öz'ün ekibinden yardım isteyen evli ve 2 çocuk babası Ertuğrul Yıldızeli (68), "Dışarı çıkamıyorum rahatsızım ve yasak da var. Arkadaşları aradım ihtiyaçlarım için. Sağ olsunlar onlar da ihtiyaçlarımı satın alıp getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu virüsten kurtulup rahatlarız" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Okullar için 30 Nisan'dan sonraki plan ne? Bakan yanıtladı Haberler
Okullar için 30 Nisan'dan sonraki plan ne? Bakan yanıtladı
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı Haberler
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Mustafa Destici İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Polat Fahrettin Koca Seren Serengil
Spor Falcao Ergin Ataman Bülent Uygun Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs İtalya
Şu an buradasınız: İzmirli girişimci, ekibiyle, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 10:59:27. #1.14#
title