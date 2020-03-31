İzmirli girişimci 10 günde "dezenfekte tüneli" yaptı
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Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir, Güncel

İzmirli girişimci 10 günde "dezenfekte tüneli" yaptı

İzmirli bir girişimci, birlikte çalıştığı mühendis kadrosuyla yaklaşık 10 günde çoklu kullanımlarda tercih edilen "dezenfekte tüneli" yaptı.

31.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:06
İzmirli girişimci 10 günde 'dezenfekte tüneli' yaptı

İzmirli bir girişimci, birlikte çalıştığı mühendis kadrosuyla yaklaşık 10 günde çoklu kullanımlarda tercih edilen "dezenfekte tüneli" yaptı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Kovid-19, insanlar için tehdit olmaya devam ediyor. Sosyal izolasyon çağrılarının yapıldığı bugünlerde uzmanların üzerinde durduğu konuların başında temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon geliyor.

Sektördeki firmalar, gelen talepleri karşılamaya çalışırken bu alanda yeni fikirler de ortaya çıkıyor.

İzmir'de 10 yıldır fan üretimi yapan firmanın sahibi İsmail Elcik de bu dönemde dezenfekte teknolojisi üzerinde araştırma yapan girişimcilerden biri. Kovid-19 önlemleri sürecinde "Ne yapabiliriz?" diye kafa yoran Elcik, bazı ülkelerde örneği bulunan dezenfekte tünelini inceledi. Bunu fabrikasında yapma kararı alan Elcik, birlikte çalıştığı mühendis kadrosuyla ürüne farklı bir dokunuşla 3 boyutlu olarak tasarladı.

Dezenfekte tünelinin prototipini hazırlayan firma, yaklaşık 10 gün içerisinde üretim yapabilecek duruma geldi.

100 litreyle 600 kişi

Dezenfekte tüneli harekete duyarlı sensörle temassız çalışıyor. Çok sayıda kişinin çalıştığı kurumlar için tasarlanan tünelde 100 litrelik bir tank bulunuyor. Bununla 600 kişiyi dezenfekte etmesi planlanan cihazda 9 noktadan yüksek basınçlı pompa sayesinde püskürtme uygulanıyor ve 360 derece dezenfeksiyon sağlanıyor.

Sis halinde püskürtülen dezenfeksiyonla kişinin ıslanmasının da önüne geçiliyor. Dezenfekte süresi de 3 ile 30 saniye arasında isteğe göre ayarlanabiliyor.

"Üç boyutlu olarak tasarladık"

Firma sahibi İsmail Elcik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'den aldıkları desteklerle fan üretimi konusunda büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Üretimlerini büyük sanayi kuruluşlarına sattıklarını belirten Elcik, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle farklı bir ürün ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Ekibiyle kafa kafaya verdiğini dile getiren Elcik, şunları kaydetti:

"Vatanımız, milletimiz için ne gibi bir faydamız olur diye kafa yorduk. İnternet üzerinden araştırmalar yaptık. Dünya çapında büyük firmalar üretimlerine ara verdi. Kimi maske üretiyor, kimi solunum cihazı. Biz de dezenfekte tüneli ürettik. Bu dönemde personel giriş çıkışlarında böyle bir cihaz kullanılıyor. Özellikle Çin'de ve vakaların fazla olduğu ülkelerde bunu gördük. Biz de bunu 3 boyutlu olarak tasarladık. Sonra üretime geçtik."

Seri üretime de çok yakın zamanda geçeceklerini aktaran Elcik, bazı kurumlardan talep aldıkları dile getirdi.

Dezenfekte tünelini çok sayıda çalışanı olan kurum ya da firmalar için tasarladıklarını belirten Elcik, "Bunun daha küçüklerini de yapacağız. Bu cihazın yaklaşık bedeli 25 bin lira. Bunun küçükleri daha uygun olacak." diye konuştu.

İzmirli girişimci 10 günde 'dezenfekte tüneli' yaptı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İzmirli girişimci 10 günde "dezenfekte tüneli" yaptı
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