İzmirli gazeteciler yeni başkanını seçti
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İzmirli gazeteciler yeni başkanını seçti

İzmirli gazeteciler yeni başkanını seçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulunda rakiplerini geride bırakan Dilek Gappi yeni başkan seçildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulunda rakiplerini geride bırakan Dilek Gappi yeni başkan seçildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulunda 17. başkan seçildi. Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen genel kurulda 563 üye oy kullandı. Pandemi kuralları çerçevesinde ve geniş katılımla gerçekleşen genel kurulda 4 liste yarıştı. 2 geçersiz ve 3 boş oyun kullanıldığı seçimde 558 oy geçerli sayıldı.

Dilek Gappi, Murat Attila, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Ali Okumuş'un yarıştığı genel kurulda başkanlığı Dilek Gappi yönetimindeki Emek ve Gelecek Grubu kazandı.

Yeni döneme çok iddialı bir ekiple başlayacaklarını söyleyen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Biz ekibi oluştururken özellikle şuna dikkat ettik; kişisel, siyasal, ticari kaygısı olmayan kişilerden ekip oluşturduk. Projeleri, iç yapıyı biliyoruz. Ertesi gün ne yapacağımızı biliyoruz. Zaman kaybetmeyeceğiz. Basın sektörünün en büyük sorunun itibar olması içimizi acıtıyor. O nedenle yapacağımız her çalışma bizim için itibarı yükselten kazanca dönmeli. Genç meslektaşlarımızı da kucaklayacağız, tüm meslektaşlarımızı kucaklayacağız. Her eleştiriyi sonuna kadar dinleyeceğiz. Komisyonlarla birlikte aktif bir yönetim tarzı uygulayacağız. Sağduyu kazandı, cemiyetimiz kazandı. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dilek Gappi yönetimindeki liste ve aldıkları oy sayıları ise şu şekilde açıklandı: Dilek Gappi (274), Semih Aksoy (269), Yılmaz Coşkun (270), Mehlika Gökmen (259), Meltem Seyis (277), Duygu Tuncer (264), Gökhan Soyulmaz (265), Esat Erçetingöz (260), Erdal Erek (264), Mücahit Bektaş (278), Mehmet Güçlü Güler (271). - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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