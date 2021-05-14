İzmirli gazeteci Sedat Sözer, son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmirli gazeteci Sedat Sözer, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmirli gazeteci Sedat Sözer, toprağa verildi.
Kentte çeşitli basın kuruluşlarının ardından Karşıyaka Belediyesinde uzun yıllar basın danışmanlığı görevi yapan 58 yaşındaki Sözer, tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Sözer'in cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, Sözer'in ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz