İzmirli gazeteci Efsun Yılmaz, "yaşam haberlerini" kitaplaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmirli gazeteci Efsun Yılmaz, "yaşam haberlerini" kitaplaştırdı

İzmirli gazeteci Efsun Yılmaz, 'yaşam haberlerini' kitaplaştırdı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Efsun Erbalaban Yılmaz'ın yaşam haberlerine ilişkin deneyimlerini anlattığı "İnsandan Haber Var" adlı anı kitabı okuyucuyla buluştu.

MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi
MHP'nin eski belediye başkan adayının evinin balkonuna astığı '128 milyar dolar' pankartı indirildi

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Efsun Erbalaban Yılmaz'ın yaşam haberlerine ilişkin deneyimlerini anlattığı "İnsandan Haber Var" adlı anı kitabı okuyucuyla buluştu.

AA İzmir Bölge Müdürlüğünde 2007 yılından bu yana görev yapan Yılmaz'ın kitabında, Soma'daki maden faciası günleri, Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile röportajın detayları, Türkiye'deki Afro Türklerin yaşamına ilişkin bilgiler, ormancı kadınlar ile haber çalışmasının arka planı gibi 19 ayrı bölüm bulunuyor.

Kitapta kanser hastası çocukların hastanedeki tedavi süreci ile ailelerinin yaşadıklarına da yer veriliyor.

"İnsandan Haber Var" adlı kitaptaki yaşam öykülerine AA foto muhabirlerinin eserleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Metin Oktay Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmirli gazeteci Efsun Yılmaz, "yaşam haberlerini" kitaplaştırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 11:26:59. #1.14#

title