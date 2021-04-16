İzmirli gazeteci Efsun Yılmaz, "yaşam haberlerini" kitaplaştırdı

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Efsun Erbalaban Yılmaz'ın yaşam haberlerine ilişkin deneyimlerini anlattığı "İnsandan Haber Var" adlı anı kitabı okuyucuyla buluştu.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Efsun Erbalaban Yılmaz'ın yaşam haberlerine ilişkin deneyimlerini anlattığı "İnsandan Haber Var" adlı anı kitabı okuyucuyla buluştu.

AA İzmir Bölge Müdürlüğünde 2007 yılından bu yana görev yapan Yılmaz'ın kitabında, Soma'daki maden faciası günleri, Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile röportajın detayları, Türkiye'deki Afro Türklerin yaşamına ilişkin bilgiler, ormancı kadınlar ile haber çalışmasının arka planı gibi 19 ayrı bölüm bulunuyor.

Kitapta kanser hastası çocukların hastanedeki tedavi süreci ile ailelerinin yaşadıklarına da yer veriliyor.

"İnsandan Haber Var" adlı kitaptaki yaşam öykülerine AA foto muhabirlerinin eserleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer