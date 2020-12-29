İzmirli firmadan "gübreye dönüşen" deri
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İzmirli firmadan "gübreye dönüşen" deri

29.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:36

İzmir'de yaklaşık 100 yıldır deri üretimi yapan firmanın İtalyan partneriyle yürüttüğü projeyle tamamen doğaya karışarak organik tarımda gübre olarak kullanılabilen deri tasarlandı.

İzmir'de yaklaşık 100 yıldır deri üretimi yapan firmanın İtalyan partneriyle yürüttüğü projeyle tamamen doğaya karışarak organik tarımda gübre olarak kullanılabilen deri tasarlandı.

İtalya'da bitkisel tabaklama alanında faaliyet gösteren firmayla Türk deri üreticisi firmanın 3 yıl önce başlattığı projeyle doğaya zararlı olabilecek kimyasallar içermeyen, zengin bir gübre kaynağı olabilecek tabaklama yöntemi araştırıldı.

Çalışma sonucu geliştirilen derinin bağımsız kuruluşların yaptığı testler sonucu ayakkabı, çanta veya kıyafet olarak kullanıldıktan sonra nitrojen ve karbon açısından zengin bir gübreye dönüşebildiği, organik tarımda da kullanılabildiği tespit edildi.

Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici, AA muhabirine, son yıllarda doğaya karşı hassasiyetin ön plana çıktığını, tüm sektörlerde olduğu gibi deride de doğaya yüzde 100 dost ürünlere odaklanıldığını ifade etti.

Firma olarak yenilikçi üretim uygulamaları konusunda çeşitli ülkelerden partnerlerle Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirten Sepici, İtalyan ortaklarıyla da 3 yıl önce başladıkları doğa dostu ürün projesinde başarı elde ettiklerini söyledi.

Özel bir tabaklama yöntemiyle üretilen derinin tamamen doğaya karıştığını anlatan Sepici, hiçbir kimyasal ürün ya da işlem kullanılmadan tabaklama yaptıklarını kaydetti.

Bu ürünün özellikle ihracatta kendilerine önemli avantajlar sağlayacağına işaret eden Sepici, şöyle konuştu:

"Nihai tüketici, kullandığı giysinin, ayakkabının doğaya geri döneceğinden emin olacağı için bu ürünü tercih edecek. İhracat pazarı, bu ürün açısından oldukça umut verici. Dünyadaki önde gelen markalar, bu ürünü tercih ediyorlar. Bu ürünün geliştirilmesi talebi onlardan geldi. Biz de gelecek yıl toplam ihracatımızın yüzde 10'unu bu ürünle yapmayı hedefliyoruz."

Üretimin şu anda sınırlı olduğunu dile getiren Sepici, talebin artmasıyla üretimin de artacağını sözlerine ekledi.

İzmirli firmadan 'gübreye dönüşen' deri
İzmirli firmadan 'gübreye dönüşen' deri
İzmirli firmadan 'gübreye dönüşen' deri
İzmirli firmadan 'gübreye dönüşen' deri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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