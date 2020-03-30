İzmirli fırıncılar ekmek üretim ve satış önlemlerine dikkat ediyor İzmirli fırıncılar, Tarım ve Orman Bakanlığının korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında aldığı kararlara harfiyen uyuyor.

İzmirli fırıncılar, Tarım ve Orman Bakanlığının korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında aldığı kararlara harfiyen uyuyor. Fırıncılar ekmeklerin el değmeden üretilip ambalajlanarak müşteriye sunumu hakkında vatandaşların da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin ambalajlı olarak satılması için genelge yayımladı. Genelgede, ekmek üreten iş yerlerine yönelik resmi kontrollerin sıklaştırılması, özellikle ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerini taşıyıp taşımadığına bakılması hususunda il müdürlükleri de daha önce talimatlandırılmıştı. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının devam ettiği süre içerisinde bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiğinin kaydedildiği genelgede, halkın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Ambalaj yoksa, ekmeği görevli verecek

Genelgede, piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında ürünleri tüketicinin doğrudan alması engellenecek. Ayrıca; emek ve emek çeşitleri üç şekilde satışa sunulabilecek. Buna göre ekmek hazır ambalajlı olacak. Emek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecek. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmuyor. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler sadece bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirinin alındığı dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecek. Pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek satışı yapılmayacağının vurgulandığı genelgede, işletmelere acilen bu konudaki duyurunun yapılması istendi.

İzmirli fırıncılar genelgeye uyuyor

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı genelgeye harfiyen uyan İzmir'deki ekmek fırınları, üretimde ve satışta hijyen kurallarına dikkat ediyor. Fırın ustaları ellerinde eldiven ve başlarındaki bone ile el değmeden ürettikleri ekmeği satışa hazır hale getiriyor. Satışta yer alan personel de ambalajsız olan ekmeği el değmeden paketleyerek müşteriye sunuyor. Müşterilerin de yayınlanan genelge ile getirilen kurallardan memnun olduğunu ifade eden fırıncılar, sağlık açısından da kararları memnuniyetle karşıladıklarını bildirdiler. - İZMİR

Kaynak: İHA