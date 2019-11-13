İzmirli ev kadınlarından Ağrılı miniklere anlamlı destek

13.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:06

İzmirli ev kadınlarından oluşan gönüllü grup, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine oyun parkı, faaliyet salonu ve ana sınıfı kurdu.

Gaziemir ilçesinde yaşayan 9 gönüllü ev kadını, 11 yıl önce kurdukları ve birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdikleri "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" grubu ile Doğubayazıt Ceza İnfaz Kurumunda kadın mahkumların çocukları için oyun parkı ile faaliyet salonu oluşturdu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Gölyüzü Köyü İlkokuluna da minik öğrenciler için ana sınıfı yaptıran kadınlar, okulu oyuncak ve kırtasiye malzemeleriyle donattı.

Grup üyelerinden Mine Kapı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları yardım grubuyla 11 yıldır Türkiye'nin her köşesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Kapı, "Doğubayazıt'a gelerek mahkum kadınlarımızın yanlarındaki çocukları için cezaevine kapalı oyun parkı ve faaliyet salonu kurduk. Hemen ardından ise Gölyüzü köyüne gelerek buradaki ilkokulun kullanılmayan sınıfına ana sınıfı kurduk. Boyasını yaptık, malzemelerini yerleştirdik. İnşallah burada ilk eğitimlerini alacak olan miniklerimiz hem ailelerine hem de vatana ve millete hayırlı birer fert olarak yetişecekler." dedi.

Gönüllü ev kadınlarından Remziye Dokur da faaliyetlerinin büyük bir kısmını çocuklara yönelik yaptıklarını belirterek, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar gülsün, ağlamasın. Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün bu çalışmalarımız, mücadelemiz hep onlar için." diye konuştu.

Kaynak: AA