İzmirli depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine tatlı ikramı

İzmir'de bir pastane zinciri, depremzedelere ve enkazlarda görev yapan arama kurtarma ekiplerine sütlü tatlı ve su ikramında bulundu.

İzmir'de bir pastane zinciri, depremzedelere ve enkazlarda görev yapan arama kurtarma ekiplerine sütlü tatlı ve su ikramında bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz alanları ve çadır kentleri ziyaret eden firma çalışanları, depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine sütlü tatlı ve su ikram etti.

Firmanın Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey, yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla İzmirli vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu belirten Alabey, "Şirket yönetimimiz İzmir'deki deprem bölgesine sütlü tatlı ve sudan oluşan bir tır gönderme kararı aldı. Biz de bu süreçte depremden zarar gören vatandaşlar ve canlarımızı enkazlardan kurtarmak için gece gündüz demeden görev yapan ekipleri ziyaretlerde bulunduk. Ekiplere teşekkür ederken, depremden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın da her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler