İzmirli depremzedeler Uzundere'deki konutlara yerleşmeye başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere tahsis ettiği Uzundere'deki konutlara afetten etkilenen aileler yerleşmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere tahsis ettiği Uzundere'deki konutlara afetten etkilenen aileler yerleşmeye başladı.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karabağlar Uzundere'deki konutların bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu dairelerin ilk anahtarları teslim edildi.

Yapılan hazırlıkların ardından işlemleri yapılan 5 aile, anahtarları aldıktan sonra kendilerine tahsis edilen dairelere yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen depremzede Halit Sarper Keleş, belediyenin tahsis ettiği evin eşyalı olmasına çok sevindiklerini belirtti. Elektrik, su gibi masrafların da belediyeye ait olduğunu vurgulayan Keleş, "Buzdolabına kadar her şey var. Burada hayata sıfırdan başlayacağız. Evleri çok beğendim. Çadırlarda kalan insanlar da umarım bu tarafa gelebilir. Depremzedelerin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Depremzede Burcu Usta ise depremde evlerinin büyük bölümünün hasar gördüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Kış kapıda. Bizlerin de kalacak yeri olmadığı için en azından kış aylarını geçirmek için geldik. Bu uygulama son derece iyi. Buradan çıkarken eşyaları da alabileceğiz. Bizim hiçbir eşyamız kalmamıştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz