İzmirli dalgıçlar, Kabotaj Bayramı'nı batıkta Türk bayrağı açarak kutladı İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalış eğitmeni, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle 37 metre derinlikteki 9 Eylül vapuru batığına dalarak, Türk bayrağı açtı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalış eğitmeni, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle 37 metre derinlikteki 9 Eylül vapuru batığına dalarak, Türk bayrağı açtı.

İlçedeki dalış merkezlerinde görevli eğitmenler sabah saatlerinde İskele Mahallesinde bulunan sahilde bir araya geldi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak botlara binen dalış eğitmenlerine Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı liman polisleri de eşlik etti.

Denizin 37 metre derinliğinde bulunan 9 Eylül vapuru batığına dalan dalış eğitmenleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle batığın içinde Türk bayrağı açtı.

Dalış eğitmenleri, dalışlarının son kısmında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yoğun bir şekilde mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla cerrahi maske taktı.

Dalış eğitmeni Veysel Perin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemine yönelik farkındalık oluşturmak için özel bir etkinliğe imza attıklarını vurguladı.

Dalış eğitmenlerinden Enver Arslanlar da hayatının en farklı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladığını, Türk bayrağını açarken heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA