İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİYLE GELİR ELDE EDECEK
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İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİYLE GELİR ELDE EDECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesinde ziraat mühendisi Harun Karaman (33), anavatanı Güney Amerika olan ve halk arasında 'Şeker otu' olarak bilinen şekerden 30 kat daha tatlı doğal 'Stevia' bitkisinin üretimine başladı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde ziraat mühendisi Harun Karaman (33), anavatanı Güney Amerika olan ve halk arasında 'Şeker otu' olarak bilinen şekerden 30 kat daha tatlı doğal 'Stevia' bitkisinin üretimine başladı. Bölgedeki çiftçilerin kendi aracılıyla ürünü yeni yeni tanımaya başladığını belirten Karaman, "Tanıtımını yapıyorum, ne işe yaradığını nasıl bir getirisi olduğunu, diğer ürünlere alternatif bir ürün olduğunu görüyorlar. Bölge çiftçisi, bu ürünle daha fazla gelir elde edecek" dedi.

Halk arasında şeker otu olarak da bilinen Stevia bitkisi, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Beyaz şekerden yaklaşık olarak 300 kat daha tatlı olduğu belirtilen Stevia bitkisinin kalorisinin ise oldukça düşük olması ise talebi arttırıyor. Ege, Akdeniz ve Marmara bölge iklimlerinde yetişebilme özelliği sayesinde endüstrileşme açısından büyük potansiyele sahip olduğu kaydedilen ürünün; özellikle pandemide sağlıklı beslenme adına sağlayacağı katkılar dikkat çekiyor. Diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkları bulunanlar için bu özellikleriyle ilgi çekiyor. Yakın zamana kadar yurt dışından ithal edilen Stevia bitkisinin Türkiye'de üretiminin yaygınlaşmasının hem sağlık hem de ekonomi açısından önemli ölçüde kazanç sağlayacağı vurgulandı.

Ege Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ziraat mühendisi Harun Karaman, Torbalı ilçesindeki kiraladığı arazide anavatanı Güney Amerika olan sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisinin üretimine başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle kolları sıvayarak çalışmalara başlayan Karaman, "Bu bitki halk arasında şeker otu olarak biliniyor. Kırsal alanda ve uygun şartlarda yetiştirilen bir bitki. 10 dekar alanda üretim yapıyorum. 1 dekarlık alanda ise ürünün fide üretimini yapıyorum. Bu bitkinin ana vatanı Güney Amerika'dır. Günümüzde Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde de kullanıyorlar. Bitki çok tatlı bir ürün. Yurt dışında da tatlandırıcı olarak kullanıyorlar. Bu ürünün avantajı, ürünün kalorisi neredeyse sıfıra yakın. Şeker hastaları kolaylıkla kullanabiliyor. Birim alandaki verimliliği de çok yüksek. Beyaz şekere nazaran, kilogram bazında kıyas yaptığımız zaman 300 kat daha tatlı. Yani bu ürünün 1 kilogramı neredeyse 300 kilogram beyaz şekere denk geliyor. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nde 6-7 yıla kadar tarlada kalabiliyor.

Bölgedeki çiftçilerin kendi aracılıyla ürünü yeni yeni tanımaya başladığını belirten Karaman, "Tanıtımını yapıyorum, ne işe yaradığını nasıl bir getirisi olduğunu, diğer ürünlere alternatif bir ürün olduğunu görüyorlar. Bölge çiftçisi, bu ürünle daha fazla gelir elde edecek. Daha fazla kazanacaklar. Bu ürün yemekte kullanıldığı gibi, tıbbi sektörde de örneğin şeker hastaları bunu tablet olarak kullanabiliyor."

İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİYLE GELİR ELDE EDECEK
İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİYLE GELİR ELDE EDECEK
İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİYLE GELİR ELDE EDECEK
İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİYLE GELİR ELDE EDECEK
İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİYLE GELİR ELDE EDECEK
İZMİRLİ ÇİFTÇİ 'STEVİA' BİTKİSİYLE GELİR ELDE EDECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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