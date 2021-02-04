İzmirli bisikletçiler, kadın sporcunun öldüğü kazaya ilişkin duruşmayı izlemek için yola çıktı
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İzmirli bisikletçiler, kadın sporcunun öldüğü kazaya ilişkin duruşmayı izlemek için yola çıktı

04.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:07
İzmirli bisikletçiler, kadın sporcunun öldüğü kazaya ilişkin duruşmayı izlemek için yola çıktı

İzmirli bir grup bisikletçi, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın görüleceği Menemen Adliyesine gitmek üzere bisikletleriyle hareket etti.

İzmirli bir grup bisikletçi, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın görüleceği Menemen Adliyesine gitmek üzere bisikletleriyle hareket etti.

Bisikletçiler, 36 yaşında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren arkadaşları Aslan için Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı antrenörü Esin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-7 ay birlikte çalıştıkları Zeynep Aslan'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu belirtti.

Aslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugün de ilk duruşmamız var. Umarız adalet yerini bulacak. Suçlular ceza alacak." dedi.

Bisiklet sporcusu Billur Dulkadir ise amaçlarının bisikletin trafikte fark edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kazaya ilişkin davanın takipçisi olacaklarını anlatan Dulkadir, "Başka Zeynep Aslanlar olmasın istiyoruz. Bisiklete çok özenen insan var. İzmir'de bisiklete binenlerin sayısı çok artmaya başladı. Trafik kanununda bisikletin yeri var. Bisiklet bir ulaşım aracı. Bunun otomobil sürücüleri tarafından da bilinmesi ve fark edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Grup, bisikletleriyle Menemen Adliyesine gitmek üzere yola çıktı.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim 2020'de Menemen'de antrenman yaptığı sırada A.C'nin kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aslan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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