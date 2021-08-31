İzmirli balıkçılar "vira bismillah" demek için denize açıldı

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay sonra "vira bismillah" demek için mavi sulara açıldı.

İzmirli balıkçılar yaklaşık 5 ay sonra "vira bismillah" demek için mavi sulara açıldı.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen tören dua okunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sezonun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli geçmesini temenni etti.

Balıkçılığın yeterli, dengeli beslenmenin yanı sıra istihdam ve oluşturduğu katma değerle önemli ekonomik girdiye sahip olduğuna değinen Köşger, "İzmir, birçok alanda olduğu gibi 629 kilometrelik kıyı şeridi ile su ürünleri üretimi açısından da önemli bir potansiyele sahip. Toplam 1735 balıkçı teknemiz, 28 balıkçı barınağımız, 45 su ürünleri kooperatifimiz, 92 yetiştirme tesisimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Geçen yıl avcılık ve yetiştiricilikten 98 bin 394 ton su ürünü elde edildiğini hatırlatan Köşger su ürünleri sektörünün birçok sektörün daralma yaşadığı salgın döneminde süreci başarılı bir şekilde götürdüğünü kaydetti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise geçen yıl gerçekleştirilen 786 bin tona yakın üretimden ekonomiye 1 milyar doların üzerinde girdi sağlandığını belirtti.

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün stratejik öneme sahip olduğuna değinen Özgener, sektörün daha da büyümesi için İZTO olarak çalıştıklarını söyledi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy da bir konuşma yaptı.

Etkinliğe İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan ve balıkçılar katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger denizcilik geleneği olarak, üzerinde "rastgele" yazan çelengi denize bıraktı.

Validen balıkçılara "rastgele" anonsu

Ardından Vali Köşger ve beraberindeki heyet balıkçı teknesi Yaşar Reis 2 ile denize açıldı.

Tekne kaptanı Fatih Kopuz'dan bilgi alan Köşger, dümenin başına geçerek gemiyi hareket ettirdi.

Köşger, daha sonra telsizden diğer balıkçılara seslenerek, "Hayırlı bir sezon temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun. Rastgele." diye temenni de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz