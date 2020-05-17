İzmirli avukattan Çin'e Covid-19 davası
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İzmirli avukattan Çin'e Covid-19 davası

İzmirli avukat Özkan Yıldırım, Çin'den dünyaya yayılan Covid-19 nedeniyle hayatını, işini kaybeden ve psikolojisi bozulan insanlar adına bireysel olarak Çin'in hukuki sorumluluklarını yerine getirmesi için başvuruda bulunacağını söyledi.

İzmirli avukattan Çin'e Covid-19 davası
17.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:48

İzmirli avukat Özkan Yıldırım, Çin'den dünyaya yayılan Covid-19 nedeniyle hayatını, işini kaybeden ve psikolojisi bozulan insanlar adına bireysel olarak Çin'in hukuki sorumluluklarını yerine getirmesi için başvuruda bulunacağını söyledi.

Dünyayı sarsan korona virüs (Covid-19) salgınının neden olduğu sonuçların hukuki boyutuna değinen İzmir Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, "Tahminimizin çok üstünde ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Bununla ilgili olarak uluslararası hukuk sistemine göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin mali ve cezai sorumluluğu bulunmaktadır" dedi.

Çin'in Covid-19 ile dünyaya verdiği zararın 'tedbirsizlik sonucu binlerce insanın ölümüne sebebiyet verme' suçu olduğunu ifade eden avukat Yıldırım, "Aslında Çin, farkında olmadan dünyaya savaş açmıştır. Görünmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu virüsün şehir efsanelerinde olduğu gibi hayvan pazarından mı çıktığı yoksa laboratuvar virüsü mü olduğu tespit edilmelidir. Çin, şu ana kadar kendisini aklayamamıştır" diye konuştu.

"Çin, dünyayı bir korku filmine çevrildi"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu konuda sorumluluğunun büyük olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Bu nedenlerle ben bireysel olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı bireysel başvuruda bulunacağım. Bu hastalıktan dolayı ülkemizde binlerce insan vefat etti, binlerce insan tedavi gördü. Bu insanların yakınları, bundan dolayı zarar görenler, bu hastalıktan dolayı ticari aktivitesi zarar görenler, bu hastalığa yakalanıp iyileşmesine rağmen psikolojik etkilerini hala taşıyanlar var. Çin, dünyayı bir korku filmine çevrildi" dedi.

"Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde bulunacağım"

Çin kaynaklı Covid-19 nedeniyle Çin'in 'tedbirsizlik sonucu binlerce kişinin ölümüne sebep olma' suçunu işlediğini savunan Özkan Yıldırım, "Çin'in maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenmesi gerekir. Çin, bizi görünmeyen bir düşmanla karşı karşıya bırakmıştır. Bu düşman ölümcüldür. Bu nedenle ben başvurumu yapacağım. Bundan dolayı mağdur olan, yakınlarını kaybeden, bu hastalığın psikolojik etkilerini atlatamayan insanlara sesleniyorum, bu konuda her türlü yardıma açığım. Korona virüsten zarar gören insanların dünya genelinde bir platform oluşturarak mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda en yetkili kurum Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde bulunacağım. Amacımız dünyanın başka bir macera ile karşı karşıya kalmamasıdır. Yöneticilerimizin de bize bu konuda destek vereceğini umuyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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