İzmirli avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar

İZMİR'de yaşayan Ersin Kasırga'nın avukat kimlik kartının fotoğrafını çeken kişiler, adı ve soyadını kullanıp, ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte profiller oluşturarak, dolandırıcılık yaptı. Suç duyurusunda bulunan Kasırga, "Şu ana kadar 70-80 bin lira kadar dolandırıcılık gerçekleştiğini biliyoruz" dedi.

Ersin Kasırga'nın avukat kimlik kartının fotoğrafını çekerek, adı ve soyadı ile ikinci el alışveriş uygulamalarında sahte profiller oluşturan kişiler, piyasa değerinin altında cep telefonu satışı yaptı. Telefon almak isteyenlere 'avukat' olduklarını söyleyip, güven kazanan şüpheliler, sahte kargo gönderim fişleri düzenleyip, verdikleri hesaplara para yatırılmasını sağladı. Polis tarafından aranınca durumu fark eden Kasırga, adına açılmış profillerden dolandırıcılık yapıldığını görüp, suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Ahmet Uzun da "Zaman kaybetmeden hemen suç duyurusunda bulunduk. Süreci yakından takip edeceğiz. Burada hem arkadaşım hem dolandırılanlar hem de banka hesaplarını dolandırıcılara kullandıranlar mağdur ancak onlar suça iştirak ediyorlar" dedi.