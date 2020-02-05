İzmirli akademisyenler AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesini değerlendirdi

05.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:14

İzmir'deki üniversitelerin iletişim fakültesi dekanları ve akademisyenler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü kapsamında, lisans eğitimlerini sürdüren iletişim fakültesi öğrencilerinin çalışmalarının yayımlanacağı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine destek verdi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, AA'nın, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

AA'nın, ciddiyetini her zaman koruduğunu kaydeden Prof. Dr. Takımcı, "Anadolu Ajansının, kuruluşunun 100. yıl dönümünde gençlere böyle bir olanak tanıması, kuruluş yıl dönümünü böyle bir projeyle kutlaması takdirle karşılanıyor. Bu proje, Anadolu Ajansının gençlere açık bir kurum olduğunu hissettiriyor ve bize umut veriyor." dedi.

"Büyük bir fırsat"

Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran, AA'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinden itibaren önemli bir sorumluluğu taşıdığını söyledi.

AA'nın, yeni kuşaklara profesyonel ortamda kendilerini gösterme imkanı vermesinin çok önemli olduğunu bildiren Demirkıran, "Bu açıdan 'Gelecek Yüzyılın Habercileri Projesi'nin iletişim alanında eğitim gören öğrencilere büyük bir fırsat sunacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

"100 yıllık gelenek"

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Atabek de AA'nın 100. yılını eğitime destek vererek kutlamasının çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

"Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin, tüm iletişim fakültelerindeki lisans öğrencilerine yönelik kapsamlı bir proje olduğunu belirten Prof. Dr. Atabek, şöyle konuştu:

"Öğrenciler, kendi hazırlayacakları haber, fotoğraf, video ve infografiklerle başvurularını yapabilecekler ve çalışmalarının yayımlanması imkanına kavuşabilecekler. Böylelikle geleceğin genç habercileri, mesleğe adım atma deneyimi elde edecekler. Anadolu Ajansı, 100 yıllık geleneğiyle Türkiye'de önemli bir habercilik okulu işlevini görmekteydi. Gelecek 100 Yılın Habercileri projesiyle Anadolu Ajansı, iletişim öğrencilerine sahip çıkarak onları habercilik mesleğine hazırlama sürecine omuz veriyor. İletişim fakülteleri olarak, bu projeye tüm öğrencilerimizin katılmasını bekliyoruz ve katkıları için Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz."

"Proje, önemli bir katkı sağlayacak"

Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ise AA'nın projesini son derece önemli bulduklarını dile getirdi.

"Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu günümüzde, habercilik de geçtiğimiz 100 yılda büyük bir dönüşüm geçirdi." diyen Uzunoğlu, "Bu yüzyıla tanıklık eden çok önemli bir kurum olan Anadolu Ajansı, daha Kurtuluş Savaşı'nda haberin önemini kavramış ve habercilik anlayışı ile bir asırlık birikimini aktararak gelecek nesilleri mesleğe kazandırmayı amaçlamıştır. Proje, toplumun haber alma ihtiyacının arttığı bilgi çağında, yeni nesil habercilerin ülkemizin geleceğini aydınlatacak haberler yapmalarına önemli bir katkıdır." ifadelerini kullandı.

AA'nın, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerindeki lisans öğrencilerini teşvik etmek ve hazırladıkları özgün çalışmaları daha geniş kitlelere duyurmalarını sağlamak için hayata geçirdiği Gelecek Yüzyılın Habercileri Projesi'nde başvurular, 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA