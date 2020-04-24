İzmirli 88 yaşındaki Halit Dede İstiklal Marşı'nın on kıtasını da ezbere okuyarak bayram kutladı
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23 Nisan, Köşe, Kültür Sanat, Haber

İzmirli 88 yaşındaki Halit Dede İstiklal Marşı'nın on kıtasını da ezbere okuyarak bayram kutladı

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Halit Köşe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü evinin önünü bayraklarla süsleyip İstiklal Marşı'nın on kıtasını da ezbere okuyarak kutladı.

24.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:50
İzmirli 88 yaşındaki Halit Dede İstiklal Marşı'nın on kıtasını da ezbere okuyarak bayram kutladı

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Halit Köşe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü evinin önünü bayraklarla süsleyip İstiklal Marşı'nın on kıtasını da ezbere okuyarak kutladı.

Zeytinköy Mahallesinde eşi Mücessem Köşe ile yaşayan 5 çocuk 8 torun sahibi ilkokul mezunu Halit Köşe, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtının bulunması nedeniyle bir aydan beri evinden dışarı çıkamıyor.

Her yıl 23 Nisan'da torunlarıyla birlikte İstiklal Marşı okuyarak bayramı kutlayan Halit Köşe, bu yıl da ihmal etmedi.

Evinin bahçeye açılan duvarını eşiyle birlikte Türk bayraklarıyla süsleyen Köşe, yanında torunları olmasa da Türk milletinin bayramını kutlama geleneğini sürdürdü.

Köşe, "Korona mikrobu, yüzünden milletimiz güzel bir bayram geçirememekte, evlerinde kapalı kalmaktadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu mikrop defolur gider de milletimiz huzura kavuşur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Türk miletine armağan ettiği İstiklal Marşını şiir olarak söyleyerek herkesin bayramını kutlamak isterim" sözleriyle başladığı konuşmasında İstiklal Marşı'nın on kıtasını da okudu.

Kızının çekerek paylaştığı Halit Köşe'nin görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: AA

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