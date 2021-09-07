İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim
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İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim

İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis denetimlerini yoğunlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, belirlenen kriterlere uymayan servislere para cezası uygulanırken, çalışma ruhsatı bulunmadığı halde öğrenci taşıyan bir servis aracı da trafikten 60 gün süreyle men edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şubesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve servis yönetmeliklerindeki kararlar doğrultusunda yapılan denetimlerde, bazı servis araçlarında kriterlere uyulmadığı tespit edildi. Araçlarda rehber personel (servis annesi) bulunup bulunmadığının yanı sıra kemer kontrolü de yapıldı. Ekipler araçlarda bulunması gereken yangın tüpü ve benzeri güvenlik ekipmanını da kontrol etti. Kurallara uymayan servis araçlarına 1608 sayılı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğine göre işlem yapılarak 472 lira para cezası uygulandı. Çalışma ruhsatı bulunmadığı halde öğrenci taşıyan bir servis de trafikten 60 gün süreyle men edildi. Aracın evraklarını tamamlaması halinde 60 gün sonra yeniden çalışabileceği belirtildi.

"Rehber personel olmadan araç çalıştırılmaz"

Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, uzun bir aranın ardından okulların açıldığını ve zabıta ekiplerinin de öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için görev başında olduğunu söyledi. İzmir'in birçok noktasında yapılan denetimlerin süreceğini söyleyen Fatih Toprakdeviren, "Araçtaki kemerler, yangın söndürme tüpüne varana kadar tüm kontrolleri yapıyoruz. 2021-2022 öğretim yılı ile ilgili daha önceden başvurusu geciken araçlar var. Tüm bunlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı" dedi.

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde okula gidip gelmesi için çabaladıklarını ifade eden Toprakdeviren, ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları da şu sözlerle anlattı:

"Araçlarda servis annesi olarak anılan rehber personel çok önemli. Servis annesi olmadan araç çalıştırılamaz. Aileler özellikle bu konuda duyarlı olmalı. Ayrıca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında servislerde koltuklar biri dolu biri boş olmalı. Çocuklar maskeli binmeli. Çocukların emniyet kemerleri takılı olmalı. Araçlarda dezenfektan ve yedek maske bulundurulmalı." - İZMİR

İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim
İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim
İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim
İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim
İzmir zabıtasından öğrenci servislerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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