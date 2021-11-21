İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, 30 ilçe zabıta müdürlerinin katılımıyla oluşturulan İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurul, ortak akıl ile sorunlara çözüm getirmede, zabıta hizmetlerinin gelişimine katkı koymada önemli rol oynayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilçe belediyeleri zabıta müdürlerinin katılımıyla kurulan İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri, ilçe belediyelerinin zabıta müdürleri, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Zabıta belediyenin görünen yüzü

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, zabıtanın ve zabıta hizmetlerinin belediyenin görünen yüzü olduğunu söyledi. Belediye deyince yurttaşların aklına gelen hizmetlerden birinin zabıta olduğunu ifade eden Devran, "Sizlerin hem halkın huzur ve güvenini şehir esenliğini sağlamak gibi bir göreviniz var hem de vatandaşı incitmeden, vatandaşa destek olarak, onları mağdur etmeden çalışmak gibi bir göreviniz var. Dolayısıyla sorumluluklarınız çok büyük" dedi.

Güzel ve heyecan verici bir oluşum

İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulunun oluşumundan heyecan duyduğunu belirten Devran konuşmasını şöyle sürdürdü: "Vatandaşa ve belediye hizmetlerinin gelişimine katkı koyacak İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu çok güzel ve heyecan verici bir oluşum. Buradaki görüşmelerin ardından alınacak kararlar ışığında yapılacak çalışmaların çok başarılı olacağından eminim. Katılımınız ve üreteceğiniz çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Koordinasyon kurulunun kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. "

Ortak akıl vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ise "Kent direncini arttırmak, kentsel yaşanabilirliği üst seviyelere taşımak için 7 gün 24 görev başında bulunan Zabıta Teşkilatımızın çalışmalarını İzmir özelinde tek çatı altında geliştirmek, uygulamalardaki olumsuzlukları çözmek, ilçe belediyelerimiz ile tüm işlemlerin uyum içinde sürdürülmesi için bu kurulu oluşturduk" diye konuştu.

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