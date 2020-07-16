İZMİR Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eli
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İZMİR Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eli

Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eliARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yanan 35 evde oturan vatandaşlara eşya ve gıda yardımı yapıldı.

16.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:46

Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eli

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yanan 35 evde oturan vatandaşlara eşya ve gıda yardımı yapıldı. Dokumacılar köyündeki evin çatısında, 7 Temmuz günü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere sıçradı. Evlerini boşaltanların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, 35 ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yananlar, enkaz altında kalan eşyalarını aramaya başladı. Evleri ve eşyaları küle dönen vatandaşlara Arhavi Belediyesi, Artvin Sanayi ve Ticaret Odası, Hopa Sanayi ve Ticaret Odası ile Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından eşya ve gıda yardımı yapıldı. Dokumacılar köyünün büyük bir felaket yaşadığını belirten Artvin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt, 'Can kaybının olmaması tek tesellimizdir. Zor bir arazi, buradaki evler hep yan yana, o nedenle yangın 10 dakika içinde diğer evlere de sıçradı. Vatandaşlarımız şimdi çadırda kalıyor, bizler de kendilerine yardımcı olabilmek için Dokumacılar köyüne geldik. Büyük bir felaketi acısız atlattık. Mal yerine gelir, gelmeye de başladı. Vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

'ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR'

Arhavi ve Yusufeli'nin sırt sırta vermiş iki ilçe olduğunu ifade eden Arhavi Belediye Başkanı Vasfı Kurdoğlu da, 'Bu iki ilçe her zaman birbirlerine destek olacaktır. Dokumacılar köyünde meydana gelen yangın hepimizi üzdü, hemen yangın bölgesine geldik ve yardım kararı aldık. Acıların paylaşıldıkça azalacağını düşünüyorum. Bundan sonra da elimizden geldiği kadarıyla yardımlarımız devam edecek. İnşallah buradaki insanların yaralarını kısa sürede saracağız. Sosyal medya üzerinden bir yardım kampanyası başlattık ve vatandaşlarımız destek verdi. Kısa sürede bir kamyon yardım topladık ve Dokucular köyüne teslim ettik' ifadelerini kullandı.

'BİR VATANDAŞA SÜT MAKİNESİ GETİRDİK'

Vatandaşların ihtiyaç listesini belirlendiklerini ifade eden Hopa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek ise, 'Bir vatandaşımız da peynir ve tereyağı yapıp, satmak için süt makinesi istedi. Bizler de makineyi aldık ve kendisine teslim ettik' dedi.

Dokumacılar köyüne geçmiş olsun dileklerini ileten Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Özdemir, "Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Bu köyün şu an yardıma ihtiyacı var ve bu sesi ne kadar çok kişiye ulaştırırsak o kadar iyi olacak" diye konuştu.

İZMİR Yusufeli'nde yanan 35 evin sahiplerine yardım eli

Kaynak: DHA

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