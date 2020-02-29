: İzmir yürekleri ağza getiren anlar kamerada

29.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:37

Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

İZMİR'de, yol kenarındaki ormanlık alandan yola atılan cam şişe seyir halindeki hafif ticari aracın ön camını parçaladı. Trafiğin yoğun olduğu saatte yaşanan olayın kazaya neden olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Buca- Gaziemir Çevreyolu 6'ncı Sanayi yol ayrımında meydana gelen olayda, yol kenarındaki ormanlık alandan bira şişesi atıldı. Atılan şişe, plakası ve sürücüsü belirsiz bir hafif ticari aracın ön camına isabet etti. O anlar, aracın arkasından gelen başka bir hafif ticari aracın kamerası tarafından kaydedildi. O anlar ucuz atlatırken, şişenin zincirleme veya ölümlü bir kazaya yol açmaması sürücülerin rahat bir nefes olmasını sağladı. O anları aracının kamerası kaydeden perde dükkanı sahibi, evli ve 1 çocuk babası 50 yaşındaki Ali Gürhan, "Biz havalimanına gidiyorduk. Bu sırada yol kenarındaki ormanlık alandan bira şişesi atıldı. Rastgele atılan şişe, önümüzdeki hafif ticari aracın ön camına isabet etti. Ön camın parçalandığını gördük. Allah korudu, çok büyük bir kaza olabilirdi. Şişenin isabet ettiği aracın şoförü tecrübeliydi, panik yapmadı. Yol kenarına aracını çekti. Bu bizim aracımıza da gelebilirdi. Üzücü bir olay olabilirdi. Neyse ki olmadı. Bu cinayete teşebbüstür. Başka bir şey değil. Çevre yolunda sürücüler araçlarını belli bir hızda kullanılıyor. Böyle bir durum zincirleme kazaya yol açıp hatta ölümle sonuçlanabilirdi. Yetkililer, o bölgedeki ormanlık alanlarda denetimi artırsın. Bu kişiler yakalanıp gerekli ceza uygulansın" dedi.

Kaynak: DHA

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