İZMİR Yunanistan'nın denize bıraktığı toplam 90 kaçak göçmen kurtarıldı Yunanistan'nın denize bıraktığı toplam 90 kaçak göçmen kurtarıldıYUNAN Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakılan iki ayrı grup kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'nın denize bıraktığı toplam 90 kaçak göçmen kurtarıldı

YUNAN Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakılan iki ayrı grup kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Toplam 90 kaçak göçmen Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, bu sabah Yunanlılar tarafından can salları içinde denize bırakılan ilk grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadınlarında bulunduğu Afganistan, Senegal, Nijerya ve Kongo uyruklu 62 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından denizden alınarak, kurtarıldı.

Foça Aslanburnu önlerinde denize bırakılan ikinci kaçak göçmen grubu da ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen başka bir Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. 28 kişilik grupta 25 Afganistan 3 Cezayir vatandaşı olduğu tespit edildi.

Toplam 90 kişiden oluşan iki sığınmacı grubun kimlik belirleme ve diğer işlemleri Foça Balıkçı Barınağı'nda yapılmaya devam ediliyor. Sığınmacıların işlemlerin ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından teslim edilecekleri Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA